Simons wróci tam, skąd wypłynął?

Xavi Hernandez pierwotnie zakładał, że wraz z końcem sezonu pożegna się z Barceloną. Ostatnie tygodnie, mimo niepowodzeń w Lidze Mistrzów i El Clasico, skłoniły go do dalszej pracy w klubie z Katalonii. Na takie rozwiązanie namawiały go nieustannie władze Blaugrany, które uważały go za idealnego człowieka do pełnienia tej funkcji. Szkoleniowiec rozpoczął więc prace nad kształtem drużyny w kolejnym sezonie.

Xavi otrzymał obietnicę, że skład Barcelony zostanie latem poważnie wzmocniony. Priorytetem jest sprowadzenie defensywnego pomocnika, który będzie docelowym następcą Sergio Busquetsa. Nie sprawdził się ściągnięty awaryjnie Oriol Romeu, którego Xavi dość szybko odstawił. Na szczycie listy życzeń znajdują się nazwiska Joshua Kimmicha oraz Martina Zubimendiego.

Nie jest to jedyne życzenie Xaviego. Chciałby także wzmocnić ofensywę, a dokładniej – ściągnąć Xaviego Simonsa, którego jest wielkim fanem. Młody Holender wychowywał się w La Masii, po czym później trafił do Paris Saint-Germain. Aktualnie przebywa na wypożyczeniu w Lipsku, gdzie jego talent eksplodował na dobre.

Przekonanie PSG do transferu nie będzie łatwe. Wiele zależy od decyzji Luisa Enrique, który może przecież zrezygnować z Simonsa. Wówczas Barcelona spróbuje pozyskać go w ramach wypożyczenia. Nie wydaje się, aby była w stanie definitywnie ściągnąć wycenianego na 80 milionów euro pomocnika.

