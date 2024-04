MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Ivan Toney rozchwytywany

Ivan Toney to jeden z najbardziej pożądanych napastników Premier League. Piłkarz, który połowę sezonu 2023/2024 stracił z powodu zawieszenia, wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Może to nieco dziwić, bo snajper Brentford zdobył zaledwie cztery gole w 13 meczach obecnej kampanii Premier League.

Brytyjskie media od długiego czasu informują, że w grze o Ivana Toneya jest co najmniej kilka klubów. Przede wszystkim mówi się o takich markach jak: Manchester United, Chelsea i Newcastle United. Jednak według najnowszych informacji liderem w wyścigu o podpis napastnika jest Tottenham.

Tottenham prowadzi w wyścigu o Ivana Toneya

Tottenham to drużyna, która poszukuje napastnika na kolejny sezon. Koguty chciałyby stworzyć rywalizację dla Richarlisona i w ten sposób wejść na jeszcze wyższy poziom. Oprócz tego klub raczej nie zdecyduje się na pozostawienie w swoich szeregach Timo Wernera. Niemiec nie spełnił oczekiwań i wróci do RB Lipsk.

Przewagę na rynku transferowym nad innymi czołowymi drużynami Premier League daje Kogutom możliwość kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Jeśli drużyna Ange Postecoglou wygra wszystkie mecze do końca ligi, to wywalczy awans do elitarnych rozgrywek. Takiej szansy nie mają już Man Utd, Chelsea i Newcastle United. Niewykluczone, że będzie to kluczowy czynnik dla Ivana Toneya.

