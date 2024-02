Chelsea FC nie ustaje w poszukiwaniach klasowego napastnika. Do długiej listy życzeń londyńczyków dołączył Victor Boniface, który notuje niezwykle udany debiutancki sezon w Bayerze Leverkusen.

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Chelsea FC zamierza w letnim okienku transferowym sprowadzić klasowego napastnika

Na liście życzeń The Blues pojawił się Victor Boniface

Bayer Leverkusen ma na ręku wszelkie karty, by zmusić londyńczyków do sporego wysiłku finansowego

Napastnik Bayeru Leverkusen na celowniku Chelsea

Nie ulega wątpliwości, że w letnim okienku transferowym Chelsea FC ruszy po klasowego napastnika. Pomimo wydania przed tym sezonem pół miliarda funtów, The Blues wciąż nie znaleźli dla siebie idealnej “dziewiątki”, gwarantującej odpowiednią liczbę bramek w perspektywie roku. Na ten moment najlepszym strzelcem londyńczyków w Premier League jest Cole Palmer z dorobkiem dziesięciu goli.

W kontekście wzmocnienia pierwszej linii Chelsea FC wymienia się multum nazwisk. Faworytem Todda Boehly’ego pozostaje Victor Osimhen, który latem opuści SSC Napoli. Sprowadzenie gwiazdy reprezentacji Nigerii z pewnością przekroczy jednak sto milionów euro. Nieco inaczej ma się kwestia jego kolegi z kadry narodowej. Według SportBILD oraz Goal.com, na celowniku The Blues ponownie znalazł się bowiem Victor Boniface. Nigeryjczyk notuje świetny debiutancki sezon w barwach Bayeru Leverkusen, choć nie rozegrał jeszcze ani jednego meczu w tym roku kalendarzowym z powodu urazu mięśni przywodziciela.

Ponoć Aptekarze oczekują za 23-latka minimum 40 milionów euro. Kontrakt snajpera obowiązuje jednak do 30 czerwca 2028 roku i Niemcy mają w ręku wszelkie karty, by zmusić Chelsea do wydania znacznie większej kwoty.

Boniface rozegrał w tym sezonie 23 spotkania, licząc wszystkie rozgrywki. Zanotował w nich 16 bramek i osiem asyst.

