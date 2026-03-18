Bernardo Silva przed kluczowym wyborem. Gigant rozpoczął rozmowy

Bernardo Silva stoi przed kluczowym wyborem dotyczącym dalszej kariery. Według Matteo Moretto trwają rozmowy, które mogą przesądzić o jego przyszłosci.

Juventus przyspiesza działania w sprawie Bernardo Silvy

Bernardo Silva znajduje się w centrum zainteresowania Juventusu, który analizuje rynek zawodników z wygasającymi kontraktami. Władze klubu widzą w nim ważne wzmocnienie środka pola. Na liście obserwowanych są także Marcos Senesi oraz Zeki Celik. W ofensywie pojawia się Robert Lewandowski. W drugiej linii klub śledzi również Leona Goretzkę, Xavera Schlagera oraz Francka Kessiego.

Kontakty z Jorge Mendesem potwierdzają realne zainteresowanie ze strony turyńskiego klubu. Informacje przekazał Matteo Moretto we współpracy z Fabrizio Romano. Juventus rozważa możliwość pozyskania piłkarza bez kwoty transferowej. Taka okazja znacząco wpływa na strategię kadrową.

Manchester City zdecydował, że nie przedłuży kontraktu z zawodnikiem. Umowa wygasa wraz z końcem sezonu. Portugalczyk trafił do klubu z Monaco osiem lat temu za 50 milionów euro. Od tego czasu rozegrał 448 spotkań. Zdobył 76 bramek i zanotował 77 asyst.

Zawodnik przyciąga uwagę wielu klubów z Europy oraz MLS czy Arabii Saudyjskiej. Teraz sam podejmie decyzję dotyczącą przyszłości. Może wybrać ofertę bardziej korzystną finansowo. Może też pozostać w Europie na najwyższym poziomie sportowym.

