Bernardo Silva zaliczy wielki powrót? Chce go słynny trener

14:00, 9. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Ekrem Konur

Bernardo Silva opuści Manchester City po zakończeniu obecnego sezonu. 31-letni Portugalczyk może wrócić do Benfiki Lizbona, gdzie widziałby go Jose Mourinho - podaje Ekrem Konur.

Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Benfica Lizbona marzy o ponownym sprowadzeniu Bernardo Silvy

Bernardo Silva potwierdził, że nie przedłuży wygasającej 30 czerwca 2026 roku umowy z Manchesterem City. To oznacza, iż 31-letni pomocnik podczas najbliższego letniego okienka transferowego dołączy do nowego klubu bez kwoty odstępnego. Sprowadzenie za darmo zawodnika tej klasy to bez wątpienia znakomita okazja rynkowa, z której chce skorzystać wiele zespołów z całego świata.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, chrapkę na pozyskanie Silvy ma między innymi Benfica Lizbona, gdzie widziałby go Jose Mourinho. Dla utytułowanego Portugalczyka byłby to sentymentalny powrót do macierzystego klubu, w którym występował w latach 2002-2014.

Orłom może być jednak bardzo trudno wygrać rywalizację o podpis ofensywnego pomocnika, ponieważ większe możliwości finansowe mają takie zespoły jak FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Inter Miami czy Al-Nassr, które także interesują się weteranem.

107-krotny reprezentant Portugalii rozpoczynał karierę we wspomnianej wyżej Benfice, skąd trafił do AS Monaco. Po udanym okresie we Francji przeniósł się do Manchesteru City, z którym sięgnął po sześć mistrzostw Anglii, dwa Puchary Anglii oraz triumfował w Lidze Mistrzów. W trwającym sezonie rozegrał 43 spotkania, zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 30 milionów euro.