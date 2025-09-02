Bereszyński nie wróci do Polski. A przynajmniej nie do tego klubu

Bartosz Bereszyński od jakiegoś czasu pozostaje bez klubu. W ostatnim czasie łączony był z transferem do Rakowa, ale ten ruch nie będzie miał miejsca, o czym poinformował FootballScout.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński

Bereszyński nie trafi do Rakowa Częstochowa

Bartosz Bereszyński od jakiegoś czasu pozostaje wolnym zawodnikiem po tym, jak na początku lipca rozstał się z zespołem Sampdorii. Z ekipą z Włoch związany był przez wiele lat i to właśnie tam przebiegała jego kariera w najlepszym okresie. Niemniej 33-latek musi szukać sobie nowego klubu i w ostatnim czasie mówiło się o możliwym powrocie do Polski, a konkretnie do Rakowa Częstochowa.

Teraz jednak już wiadomo, że taki ruch nie będzie możliwy do realizacji, a przynajmniej takie informacje przekazał FootballScout na platformie X (dawniej Twitter). Oznacza to, że powrót do gry reprezentanta Polski przeciągnie się najpewniej o kolejne dni, a może i tygodnie. Pomimo zamykającego się okienka transferowego, prawy obrońca oczywiści będzie mógł podpisać umowę z dowolnym klubem.

Bartosz Bereszyński na koncie ma ponad 200 występów na poziomie Serie A. Zdobył w nich tylko jednego gola oraz zanotował dziewięć asyst. W PKO Ekstraklasie do tej pory rozegrał 86 spotkań. Na koncie ma także kilkadziesiąt występów w Serie B, Betclic 1. lidze oraz europejskich pucharach. 58-krotny reprezentant Polski wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 500 tysięcy euro.

Zobacz także: Legia potwierdza transfer reprezentanta Polski! Absolutna bomba