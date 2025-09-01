Raków pytał o reprezentanta Polski! To byłby hit transferowy

20:59, 1. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sebastian Staszewski

Bartosz Bereszyński może trafić do Rakowa Częstochowa. Klub pytał już o reprezentanta Polski - informuje Sebastian Staszewski. Aktualnie obrońca wciąż jest bez klubu.

Marek Papszun
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków Częstochowa nawiązał kontakt z Bartoszem Bereszyńskim

Raków Częstochowa wciąż ma jeszcze trochę czasu, aby wzmocnić kadrę pierwszego zespołu. W obliczu niepewnej przyszłości Jonatana Braut Brunesa drużyna spod Jasnej Góry szuka napastnika. Kandydatem do zastąpienia Norwega ma być Vladislav Blanuta.

W poniedziałek (1 września) pojawiły się informacje, że Raków jest także zainteresowany sprowadzeniem reprezentanta Polski. Jak podaje Sebastian Staszewski, do Częstochowy może trafić Bartosz Bereszyński. Obrońca po rozstaniu z Sampdorią pozostaje bez klubu. Wicemistrz Polski nawiązał kontakt z zawodnikiem, ale rozmowy są jeszcze na bardzo wczesnym etapie.

Dziennikarz dodał jednak, że priorytetem Bereszyńskiego jest pozostanie na Półwyspie Apenińskim. Co więcej, rozmowy z Polakiem prowadzi kilka klubów z zaplecza Serie A. Wśród potencjalnych pracodawców w przeszłości wymieniało się m.in. Palermo.

Bereszyński był przymierzany również do innego polskiego zespołu. W mediach pojawiały się doniesienia o rzekomym zainteresowaniu Wieczystej Kraków. Na przeszkodzie stanęły jednak oczekiwania finansowe, ponieważ zawodnik chciałby zarabiać ok. 500 tysięcy euro rocznie. Z ostatnim pracodawcą, czyli Sampdorią był związany od 2017 do 2025 roku. W Genui zagrał 212 spotkań. W międzyczasie był wypożyczany do Empoli czy Napoli, z którym sięgnął po mistrzostwo Włoch.