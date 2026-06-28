Bereszyński negocjuje z klubem Ekstraklasy! Powrót coraz bliżej

14:50, 28. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Bartosz Bereszyński jest zainteresowany powrotem do Polski. Do tej pory łączono go z Legią Warszawa. Z reprezentantem Polski rozmawia teraz Motor Lublin - ujawnia "Przegląd Sportowy Onet".

Bartosz Bereszyński
Obserwuj nas w
fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński

Bereszyński znowu w Ekstraklasie? Nie chodzi o Legię

Bartosz Bereszyński rozstał się z Palermo po wygaśnięciu umowy i jest dostępny za darmo. Aktualnie reprezentant Polski poszukuje nowego klubu i jest zainteresowany powrotem do Ekstraklasy. Nie wyklucza takiego rozwiązania, natomiast oczywiście nie można tego jeszcze przesądzać. Do tej pory był łączony głównie z Legią Warszawa, z którą przecież zdobywał aż cztery mistrzostwa Polski. Po odejściu w 2017 roku grał dla czterech włoskich klubów, gromadząc w sumie 207 występów na poziomie Serie A.

Okazuje się, że to wcale nie Legia jest bliska współpracy z prawym defensorem. „Przegląd Sportowy Onet” ujawnia, że warunki kontraktu negocjuje z nim Motor Lublin. Na ten moment nie ma porozumienia, ale klub jest zdeterminowany, by sprowadzić doświadczonego zawodnika.

Motor tego lata stracił już 12 zawodników, a ściągnięcie Bereszyńskiego byłoby kolejnym elementem rewolucji kadrowej. 33-latek słynie ze swojej wszechstronności – z powodzeniem zagra na każdej pozycji w defensywie, co pokazywał również w reprezentacji Polski.

W sezonie 2025/2026 Bereszyński grał z Palermo na zapleczu Serie A. Nie był jednak postacią wyjściowej jedenastki, notując 20 występów w lidze, ale tylko dziewięć od pierwszej minuty.

Nawet 760 PLN BONUSU w promocji powitalnej STS. Odbierz z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości