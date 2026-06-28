Bereszyński negocjuje z klubem Ekstraklasy! Powrót coraz bliżej

Bartosz Bereszyński jest zainteresowany powrotem do Polski. Do tej pory łączono go z Legią Warszawa. Z reprezentantem Polski rozmawia teraz Motor Lublin - ujawnia "Przegląd Sportowy Onet".

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński

Bereszyński znowu w Ekstraklasie? Nie chodzi o Legię

Bartosz Bereszyński rozstał się z Palermo po wygaśnięciu umowy i jest dostępny za darmo. Aktualnie reprezentant Polski poszukuje nowego klubu i jest zainteresowany powrotem do Ekstraklasy. Nie wyklucza takiego rozwiązania, natomiast oczywiście nie można tego jeszcze przesądzać. Do tej pory był łączony głównie z Legią Warszawa, z którą przecież zdobywał aż cztery mistrzostwa Polski. Po odejściu w 2017 roku grał dla czterech włoskich klubów, gromadząc w sumie 207 występów na poziomie Serie A.

Okazuje się, że to wcale nie Legia jest bliska współpracy z prawym defensorem. „Przegląd Sportowy Onet” ujawnia, że warunki kontraktu negocjuje z nim Motor Lublin. Na ten moment nie ma porozumienia, ale klub jest zdeterminowany, by sprowadzić doświadczonego zawodnika.

Motor tego lata stracił już 12 zawodników, a ściągnięcie Bereszyńskiego byłoby kolejnym elementem rewolucji kadrowej. 33-latek słynie ze swojej wszechstronności – z powodzeniem zagra na każdej pozycji w defensywie, co pokazywał również w reprezentacji Polski.

W sezonie 2025/2026 Bereszyński grał z Palermo na zapleczu Serie A. Nie był jednak postacią wyjściowej jedenastki, notując 20 występów w lidze, ale tylko dziewięć od pierwszej minuty.

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