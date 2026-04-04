Bayern wybrał następcę Neuera. Ruszą po bramkarza z Premier League

Bayern Monachium ma w tym sezonie problemy kadrowe na pozycji bramkarza, które wynikają z kontuzji. Dodatkowo Manuel Neuer zbliża się do końca kariery. Według TeamTalk latem Bawarczycy ruszą po nowego golkipera, jakim ma być Bart Verbruggen.

Verbruggen na radarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium przez ostatnie piętnaście lat nie musiał martwić się o obsadę pozycji bramkarza. Na ponad dekadę zablokował ją Manuel Neuer, stając się jedną z legend Bawarczyków. Mistrz Świata z 2014 roku ma na swoim koncie prawie 600 meczów w klubie. Z nim w bramce zdobyli dwanaście razy mistrzostwo Niemiec oraz dwukrotnie wygrali Ligę Mistrzów. Wygląda jednak na to, że powoli zbliża się koniec. Obecny kontrakt wygasa w czerwcu tego roku, a 40-latek przeciąga podjęcie decyzji o przedłużeniu umowy.

Na dodatek Neuer coraz częściej łapie kontuzje. Żeby było tego mało, w pewnym momencie Bayern nie miał zdrowego ani jednego bramkarza. Niedysponowany do gry był Sven Ulreich oraz Jonas Urbig. Postanowiono więc, że latem poszukają nowego golkipera.

Z informacji serwisu TeamTalk wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się Bart Verbruggen. Holender ma być nawet uważany za faworyta do zastąpienia Neuera. Problem w tym, że reprezentant Oranje cieszy się dużym zainteresowaniem. O jego transferze myśli również Newcastle, a także Tottenham. Trenerem Spurs został ostatnio Roberto De Zerbi, który doskonale go zna z pracy w Brighton.

Verbruggen gra w Premier League od lipca 2023 roku. W tym sezonie ma na swoim koncie 31 meczów, w których 7 razy zachował czyste konto. Transfermarkt wycenia go na 40 milionów euro.