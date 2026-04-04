Bayern wybrał następcę Neuera. Ruszą po bramkarza z Premier League

19:52, 4. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: TeamTalk

Bayern Monachium ma w tym sezonie problemy kadrowe na pozycji bramkarza, które wynikają z kontuzji. Dodatkowo Manuel Neuer zbliża się do końca kariery. Według TeamTalk latem Bawarczycy ruszą po nowego golkipera, jakim ma być Bart Verbruggen.

Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Verbruggen na radarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium przez ostatnie piętnaście lat nie musiał martwić się o obsadę pozycji bramkarza. Na ponad dekadę zablokował ją Manuel Neuer, stając się jedną z legend Bawarczyków. Mistrz Świata z 2014 roku ma na swoim koncie prawie 600 meczów w klubie. Z nim w bramce zdobyli dwanaście razy mistrzostwo Niemiec oraz dwukrotnie wygrali Ligę Mistrzów. Wygląda jednak na to, że powoli zbliża się koniec. Obecny kontrakt wygasa w czerwcu tego roku, a 40-latek przeciąga podjęcie decyzji o przedłużeniu umowy.

Na dodatek Neuer coraz częściej łapie kontuzje. Żeby było tego mało, w pewnym momencie Bayern nie miał zdrowego ani jednego bramkarza. Niedysponowany do gry był Sven Ulreich oraz Jonas Urbig. Postanowiono więc, że latem poszukają nowego golkipera.

Z informacji serwisu TeamTalk wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się Bart Verbruggen. Holender ma być nawet uważany za faworyta do zastąpienia Neuera. Problem w tym, że reprezentant Oranje cieszy się dużym zainteresowaniem. O jego transferze myśli również Newcastle, a także Tottenham. Trenerem Spurs został ostatnio Roberto De Zerbi, który doskonale go zna z pracy w Brighton.

Verbruggen gra w Premier League od lipca 2023 roku. W tym sezonie ma na swoim koncie 31 meczów, w których 7 razy zachował czyste konto. Transfermarkt wycenia go na 40 milionów euro.

