FIFA otworzyła nowe drzwi. Netflix przejmuje piłkarski hit

Netflix szykuje zmianę w piłkarskich transmisjach. Jak informuje "Sport", platforma zdobyła wyłączne prawa do pokazywania mistrzostw świata w 2030 roku w Hiszpanii i Andorze.

fot. JHVEPhoto / Alamy Na zdjęciu: Netflix

Netflix zmienia zasady gry!

Netflix pokaże wszystkie 104 spotkania mundialu, którego głównymi gospodarzami będą Hiszpania, Portugalia i Maroko. Jubileuszowa edycja mistrzostw świata, organizowana w setną rocznicę pierwszego turnieju, obejmie również specjalne mecze otwarcia w Argentynie, Paragwaju i Urugwaju. Dla platformy będzie to kolejny ważny krok w kierunku transmisji najważniejszych wydarzeń sportowych, przekazał „Sport”.

Umowa nie ograniczy się wyłącznie do pokazywania meczów. Kibice otrzymają także programy przedmeczowe, analizy, codzienne skróty oraz materiały przygotowane z myślą o lokalnej publiczności. Przewidziano również bezpłatną transmisję jednego spotkania w każdym dniu meczowym, co pozwoli dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

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Porozumienie zakłada ponadto udostępnienie hiszpańskim stacjom ogólnodostępnym pakietu obejmującego oba półfinały, finał oraz wszystkie mecze reprezentacji Hiszpanii. Oznacza to, że najważniejsze spotkania gospodarzy pozostaną dostępne także poza płatną platformą streamingową.

– Niewiele wydarzeń jednoczy ludzi tak mocno, jak Mistrzostwa Świata – podkreśliła Bela Bajaria, dyrektor ds. treści w Netflixie. Sekretarz generalny FIFA Mattias Grafstrom również wyraził zadowolenie ze współpracy. Na razie ogłoszone prawa dotyczą Hiszpanii i Andory, ale porozumienie pokazuje, jak istotną rolę platformy streamingowe mogą odegrać w przyszłości piłki nożnej.