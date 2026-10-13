Borussia Dortmund z nagłym komunikatem. Chodzi o przyszłość Kovaca

Borussia Dortmund ogłosiła przedłużenie kontraktu z Niko Kovacem. Szkoleniowiec podpisał nową umowę do czerwca 2029 roku. Z klubem pracuje od lutego 2025 roku.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Niko Kovac podpisał nowy kontrakt z Borussią Dortmund

Borussia Dortmund w sezonie 2024/2025 miała spore problemy w Bundeslidze. Na początku lutego zajmowali nawet 11. miejsce w tabeli, przez co zdecydowali się na zmianę trenera. Obowiązki w zespole przejął Niko Kovac, który wcześnie prowadził m.in. Bayern Monachium i VfL Wolfsburg. Pod wodzą chorwackiego szkoleniowca drużyna finiszowała w TOP 4, które zagwarantowało im awans do Ligi Mistrzów. W minionym sezonie byli za to wicemistrzem.

Kovac osiąga bardzo dobre wyniki, a jego praca, jaką dotychczas wykonał, została doceniona przez zarząd klubu. 54-latek dostał propozycję nowego kontraktu i nie wahał się podpisać umowy. Nowe porozumienie będzie obowiązywało od teraz do czerwca 2029 roku.

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– Niko Kovac bardzo mocno utożsamia się z Borussią Dortmund i nie tylko z tego powodu doskonale pasuje do naszego klubu. Jedność i wzajemne zrozumienie między Niko, jego sztabem szkoleniowym a naszym pionem sportowym są niezwykle budujące. Dzięki temu mogliśmy szybko i bez żadnych rozbieżności dojść do porozumienia w sprawie kontynuowania naszej współpracy – powiedział Carsten Cramer, prezes Borussii.

Do tej pory Kovac prowadził Borussię w 80 meczach. Jego bilans to 49 zwycięstw, 14 remisów i 17 porażek. Imponująco wygląda jego średnia, ponieważ zdobywa 2.01 punktu na mecz. W przeszłości wygrywał Bundesligę z Bayernem Monachium. Ma na koncie także dwa puchary i jeden superpuchar Niemiec.