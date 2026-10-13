Cristiano Ronaldo znów na ustach wszystkich. Padły wymowne słowa

16:33, 13. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  A Bola

Cristiano Ronaldo otrzymał wyjątkową pochwałę od Antonio Silvy. Jak informuje "A Bola", portugalski obrońca nie ma wątpliwości, kto zasługuje na miano najlepszego piłkarza w historii.

Cristiano Ronaldo
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fot. DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo otrzymał wyjątkowy komplement

Cristiano Ronaldo zrobił ogromne wrażenie na młodszym rodaku, który miał okazję trenować z nim w reprezentacji Portugalii. 22-letni defensor Bournemouth nie ukrywa, że możliwość dzielenia szatni z legendą piłki nożnej była dla niego wyjątkowym doświadczeniem. Antonio Silva od lat obserwował swojego idola, jeszcze zanim sam rozpoczął karierę na najwyższym poziomie.

– Czas spędzony z nim był fantastyczny. Dorastałem, oglądając jego grę w Realu Madryt. Codzienne treningi z nim były bardzo wzbogacającym doświadczeniem – przyznał Portugalczyk cytowany przez „A Bola”.

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Obrońca podkreślił również, że znaczenie kapitana reprezentacji Portugalii wykracza daleko poza sport. – Dla mnie jest on najlepszym w historii, jedną z najbardziej wpływowych osób na świecie i ikoną Portugalii. Jestem bardzo szczęśliwy, że miałem okazję z nim grać i trenować – zaznaczył antonio Silva, który ma na koncie 20 występów w narodowych barwach.

Wypowiedź defensora pojawiła się w wyjątkowym momencie. Mowa o sporze Cristiano Ronaldo z selekcjonerem reprezentacji Portugalii – Jorge Jesusem.

Tymczasem sam Antonio Silva tego lata zmienił klub. Piłkarz przeniósł się z Benfiki do Bournemouth za 25 milionów euro. Kwota transferu może wzrosnąć o kolejne pięć milionów euro w ramach bonusów.

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