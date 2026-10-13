Cristiano Ronaldo znów na ustach wszystkich. Padły wymowne słowa

Cristiano Ronaldo otrzymał wyjątkową pochwałę od Antonio Silvy. Jak informuje "A Bola", portugalski obrońca nie ma wątpliwości, kto zasługuje na miano najlepszego piłkarza w historii.

fot. DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo otrzymał wyjątkowy komplement

Cristiano Ronaldo zrobił ogromne wrażenie na młodszym rodaku, który miał okazję trenować z nim w reprezentacji Portugalii. 22-letni defensor Bournemouth nie ukrywa, że możliwość dzielenia szatni z legendą piłki nożnej była dla niego wyjątkowym doświadczeniem. Antonio Silva od lat obserwował swojego idola, jeszcze zanim sam rozpoczął karierę na najwyższym poziomie.

– Czas spędzony z nim był fantastyczny. Dorastałem, oglądając jego grę w Realu Madryt. Codzienne treningi z nim były bardzo wzbogacającym doświadczeniem – przyznał Portugalczyk cytowany przez „A Bola”.

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Obrońca podkreślił również, że znaczenie kapitana reprezentacji Portugalii wykracza daleko poza sport. – Dla mnie jest on najlepszym w historii, jedną z najbardziej wpływowych osób na świecie i ikoną Portugalii. Jestem bardzo szczęśliwy, że miałem okazję z nim grać i trenować – zaznaczył antonio Silva, który ma na koncie 20 występów w narodowych barwach.

Wypowiedź defensora pojawiła się w wyjątkowym momencie. Mowa o sporze Cristiano Ronaldo z selekcjonerem reprezentacji Portugalii – Jorge Jesusem.

Tymczasem sam Antonio Silva tego lata zmienił klub. Piłkarz przeniósł się z Benfiki do Bournemouth za 25 milionów euro. Kwota transferu może wzrosnąć o kolejne pięć milionów euro w ramach bonusów.