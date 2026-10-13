Messi wręczy Złotą Piłkę! Oto zwycięzca? Możliwy ikoniczny moment

13:37, 13. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Juan Jesus

Leo Messi znalazł się wśród nominowanych do zdobycia Złotej Piłki. Z doniesień Juana Jesusa wynika jednak, że Argentyńczyk nie wygra nagrody. Będzie za to osobą, która osobiście wręczy ją laureatowi.

Lionel Messi
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Messi ma wręczyć zwycięzcy Złotą Piłkę

Tegoroczna gala Ballon d’Or, podczas której poznamy zdobywcę Złotej Piłki, odbędzie się w poniedziałek (26 października). Uroczysta ceremonia będzie miała miejsce w Londynie. Jest to związane z faktem, że obchodzona jest 70. rocznica plebiscytu na najlepszego piłkarza na świecie. Pierwszą nagrodę w historii otrzymał Sir Stanley Matthews. Do tej pory wszystkie gale odbywały się we Francji, a konkretnie w Paryżu.

Faworytów do zdobycia najbardziej prestiżowej nagrody indywidualnej w piłce nożnej jest trzech: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappe. Wśród trzydziestu nominowanych zawodników znalazł się m.in. Leo Messi. Argentyńczyk ma raczej małe szanse na końcowy triumf.

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Przypadnie mu jednak inna ważna do odegrania rola. Juan Jesus poinformował, że Messi weźmie udział w ceremonii, podczas której wręczy Złotą Piłkę zwycięzcy głosowania. Od razu powstały domysły, że zakładając taki scenariusz, zwycięzcą może zostać prawdopodobnie Lamine Yamal.

Byłby to wręcz ikoniczny moment. Od dawna w internecie krąży fotografia Messiego, który trzyma na rękach małego Yamala. Wręczeniu mu Złotej Piłki byłoby kolejnym dowodem na to, że nastolatek jest następcą legendarnego piłkarza w FC Barcelonie.

Warto dodać, że głosowanie na zdobywcę Złotej Piłki zostało zamknięte jakiś czas temu. Kapituła plebiscytu już wie, kto jest zwycięzcą. O ile przecieki do mediów są możliwe, tak sugestie, że wygra Yamal należy traktować z przymrużeniem oka do czasu dnia oficjalnej ceremonii.

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