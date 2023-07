IMAGO / James Heaton Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium złożył ofertę w wysokości 70 milionów euro za Harry’ego Kane’a. Tottenham natychmiast ją odrzucił

Niemiecki Sport przekonuje, że niebawem Die Roten wrócą z propozycją przekraczającą 80 milionów euro

Choć byłby to rekord transferowy mistrzów Niemiec, taka kwota najprawdopodobniej nie przekona Daniela Levy’ego

Bayern gotowy pobić rekord dla Kane’a, ale to może okazać się za mało

Bayern Monachium kilka tygodni temu złożył pierwszą ofertę za Harry’ego Kane’a. Opiewała ona na 70 milionów euro i została natychmiast odrzucona przez Tottenham. Londyńczycy są zmotywowani, by zatrzymać kapitana u siebie, niezależnie od tego, że w 2024 roku wygasa jego umowa.

Jeśli Spurs mieliby zasiąść do rozmów, potrzebna byłaby ogromna kwota – przekraczająca sto milionów euro. Niemiecki Sport przekonuje, że niebawem Die Roten przygotują nową propozycję za reprezentanta Anglii. Ma ona przekroczyć 80 milionów euro, co oznacza, że rekordowi mistrzowie Niemiec są gotowi na pobicie swego rekordu transferowego. Do tej pory najwięcej – właśnie 80 milionów – zapłacili za Lucasa Hernandeza. To jednak najprawdopodobniej okaże się za mało dla Daniela Levy’ego. Pomóc może sam 29-latek. Doszedł on już ponoć do porozumienia z Thomasem Tuchalem i klubem względem warunków indywidualnych. Być może uda mu się wywrzeć presję na Tottenhamie.

Kane w minionym sezonie rozegrał 49 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 32 bramki i pięć asyst.

