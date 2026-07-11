Manchester United rozgląda się za nowym bramkarzem, który będzie zmiennikiem Senne Lammensa. Jak się okazuje, głównym celem Czerwonych Diabłów stał się Orlando Gill z San Lorenzo, który błysnął na Mistrzostwach Świata 2026 - donosi "Manchester Evening News".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Orlando Gill wzbudza zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United tego lata wprowadzi zmiany na pozycji bramkarza. Senne Lammens jest niekwestionowanym podstawowym graczem, ale problem jest z jego zmiennikiem. Władze klubu przeczesują rynek w poszukiwaniu odpowiednich opcji i ich trop zatrzymał się na odkryciu Mistrzostw Świata 2026. Serwis „Manchester Evening News” zdradził, że w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Orlando Gill, który na co dzień reprezentuje barwy San Lorenzo.

Reprezentant Paragwaju przede wszystkim będzie tanią opcją. Wspomniane źródło zdradza, że Manchester United musi wyłożyć na stół nieco ponad pięć milionów euro. Tyle bowiem wynosi klauzula odstępnego w umowie bramkarza z obecnym pracodawcą. Z pewnością ten golkiper nie narzekałby na rolę zmiennika Senne Lammensa.

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Za Orlando Gillem kryje się również wyjątkowa historia życiowa. Gdy jego syn urodził się przedwcześnie i potrzebował kosztownego leczenia, bramkarz musiał sprzedawać swoje rzeczy związane z futbolem, aby pomóc rodzinie. Dziś Paragwajczyk jest symbolem determinacji i przykładem zawodnika, który dzięki ciężkiej pracy przeszedł drogę od trudnych początków do zainteresowania ze strony największych klubów

Orlando Gill dotychczas rozegrał 59 spotkań między słupkami argentyńskiego San Lorenzo. Paragwajczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 29 asyst.