Bayern odpowiedział na plotki nt. Salaha. Jasna deklaracja

19:39, 30. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  winwin

Bayern Monachium nie ma zamiaru sprowadzać Mohameda Salaha latem. Egipcjanin wraz z końcem sezonu opuści Liverpool. Informacje w tej spawie przekazał serwis "winwin".

Mohamed Salah
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah nie trafi do Bayernu

Liverpool w tym sezonie radzi sobie słabo. Przed rozpoczęciem tej kampanii wszyscy spodziewali się, że The Reds powalczą o obronę mistrzowskiego tytułu. Obecnie już jednak wiemy, że są bez szans na powtórzenie tego sukcesu, a walczyć muszą o kwalifikację do Ligi Mistrzów. Dlatego też coraz więcej mówi się o letniej zmianie na ławce trenerskiej, gdzie Arne Slota zastąpić miałby Xabi Alonso.

Niemniej zanim to, z pewnością wraz z końcem sezonu z klubem pożegna się Mohamed Salah. Dla Egipcjanina, który na Anfield Road wygrał wszystko, to z pewnością trudno decyzja, ale absolutnie konieczna. Widać było bowiem już w ostatnim czasie, że daleko mu do takiej dyspozycji, jak z najlepszych lat. Cały czas jednak spekuluje się, gdzie skrzydłowy trafi. W ostatnim czasie pojawiły się informacje łączące go z czołowymi klubami w Europie oraz Arabią Saudyjską.

Według informacji przekazanych przez serwis „winwin”, Mohamed Salah nie otrzymał jednak żadnej oferty od Bayernu Monachium. To właśnie Die Roten byli jedną z ekip, z którą gwiazdor był łączony.

Mohamed Salah w tym sezonie rozegrał w sumie 34 mecze, w których zdobył 10 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Łącznie 33-latek na koncie ma 435 spotkań dla Liverpoolu i 255 goli oraz 122 asysty.

