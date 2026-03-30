fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso zastąpi Slota. Liverpool już zdecydował

Liverpool wydał przed sezonem olbrzymie kwoty, sprowadzając Floriana Wirtza, Alexandra Isaka czy Hugo Ekitike. Wydawało się, że dzięki tym wzmocnieniom ponownie zdominuje krajowe podwórko, a do tego powalczy o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Rzeczywistość okazała się brutalna, bowiem The Reds nie są nawet pewni awansu do kolejnej edycji prestiżowych rozgrywek, zajmując na tym etapie kampanii dopiero piąte miejsce w tabeli Premier League.

Od miesięcy Liverpool nie potrafi ustabilizować formy, przeplatając niezłe mecze z fatalnymi. Aktualnie ma na koncie trzy spotkania bez zwycięstwa w lidze. Awansował natomiast do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ale tam zagra z faworyzowanym Paris Saint-Germain.

Arne Slot zbiera w tym sezonie bardzo krytyczne opinie. Kibice nie wierzą już w powodzenie projektu pod jego wodzą i oczekują zwolnienia. Klub jednak dotychczas ufał jego pracy i nie decydował się na zmianę szkoleniowca. Wiele wskazuje na to, że dojdzie do niej dopiero latem. Przymierzany do pracy na Anfield jest Xabi Alonso, który na początku roku pożegnał się z Realem Madryt.

Hiszpan był wymarzonym trenerem Liverpoolu jeszcze przed podjęciem współpracy ze Slotem. Teraz jego angaż jest możliwy, gdyż sam trener chce spróbować swoich sił w Premier League, jednocześnie zmazując plamę po niepowodzeniu na Santiago Bernabeu. „Bild” informuje, że angielski gigant miał już zdecydować. To Alonso będzie prowadził drużynę w przyszłym sezonie, a Slot zostanie zwolniony.