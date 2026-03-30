Alonso zastąpi Slota. Liverpool już zdecydował
Liverpool wydał przed sezonem olbrzymie kwoty, sprowadzając Floriana Wirtza, Alexandra Isaka czy Hugo Ekitike. Wydawało się, że dzięki tym wzmocnieniom ponownie zdominuje krajowe podwórko, a do tego powalczy o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Rzeczywistość okazała się brutalna, bowiem The Reds nie są nawet pewni awansu do kolejnej edycji prestiżowych rozgrywek, zajmując na tym etapie kampanii dopiero piąte miejsce w tabeli Premier League.
Od miesięcy Liverpool nie potrafi ustabilizować formy, przeplatając niezłe mecze z fatalnymi. Aktualnie ma na koncie trzy spotkania bez zwycięstwa w lidze. Awansował natomiast do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ale tam zagra z faworyzowanym Paris Saint-Germain.
Arne Slot zbiera w tym sezonie bardzo krytyczne opinie. Kibice nie wierzą już w powodzenie projektu pod jego wodzą i oczekują zwolnienia. Klub jednak dotychczas ufał jego pracy i nie decydował się na zmianę szkoleniowca. Wiele wskazuje na to, że dojdzie do niej dopiero latem. Przymierzany do pracy na Anfield jest Xabi Alonso, który na początku roku pożegnał się z Realem Madryt.
Hiszpan był wymarzonym trenerem Liverpoolu jeszcze przed podjęciem współpracy ze Slotem. Teraz jego angaż jest możliwy, gdyż sam trener chce spróbować swoich sił w Premier League, jednocześnie zmazując plamę po niepowodzeniu na Santiago Bernabeu. „Bild” informuje, że angielski gigant miał już zdecydować. To Alonso będzie prowadził drużynę w przyszłym sezonie, a Slot zostanie zwolniony.