Bośnia i Hercegowina wykonała swoje zadanie z Katarem. Co z awansem?

Bośnia i Hercegowina wciąż niepewna awansu
Bośnia i Hercegowina przystępowała do ostatniej kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026 z dorobkiem zaledwie 1 punktu po remisie z Kanadą i bolesnej porażce aż 1:4 ze Szwajcarią. Jednak teraz ich rywalem był teoretycznie najłatwiejszy przeciwnik, a mianowicie Katar.
I to właśnie kadra Sergeja Barbareza dobrze weszła w ten mecz. W 29. minucie bramkę zdobył zaledwie 18-letni Kerim Alajbegovic po kapitalnej akcji i przepięknym strzale.
Zaledwie kilka minut później Bośniacy podwyższyli prowadzenie na 2:0 za sprawą samobójczego trafienia Sultana Al-Brake.
Katarczycy jednak jeszcze przed przerwą odpowiedzieli dzięki bramce doświadczonego Hasana Al-Haydosa.
Na kolejnego gola trzeba było już poczekać do 80. minuty, kiedy to swoją sytuację wykorzystał Ermin Mahmić, zapewniając tym samym swojej reprezentacji zwycięstwo 3:1.
Bośnia i Hercegowina zajmuje 3. miejsce w grupie B, ale dzięki dorobkowi 4. punktów wciąż ma spore szanse na awans do 1/16 finału ze względu na klasyfikację drużyn z 3 miejsca. Wszystko będzie zależało od rezultatów w innych grupach. Z kolei podopieczni Julena Lopeteguiego definitywnie żegnają się z tegorocznym mundialem na etapie fazy grupowej, zajmując ostatnie miejsce z 1 punktem.
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