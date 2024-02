Zaragoza oficjalnie zawodnikiem Bayernu Monachium

Bryan Zaragoza został zawodnikiem Bayernu Monachium. Napastnik trafił do Bawarii na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Następnie, w życie wejdzie umowa, którą niemiecki klub zawarł z 22-letnim graczem już w grudniu. Kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku.