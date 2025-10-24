Bayern coraz bliżej hitowego transferu. Gigant spotkał się z agentem gwiazdy

Bayern Monachium może pozyskać Marca Guehiego Jak donosi Sky Sport, niemiecki klub spotkał się z przedstawicielem obrońcy Crystal Palace.

Bayern spotkał się z agentem Marca Guehiego

W Monachium doszło do spotkania pomiędzy dyrektorem sportowym Bayernu Maxem Eberlem a agentem Marca Guehiego, Gordonem Stipicem. Rozmowa dotyczyła przyszłości reprezentanta Anglii, który może opuścić Crystal Palace po sezonie, ponieważ jego kontrakt dobiega końca. Bawarczycy chcą wykorzystać okazję i sprowadzić stopera na zasadzie wolnego transferu.

Stoper Orłów wraz Nico Schlotterbeckiem z Borussii Dortmund to dwaj defensorzy, którzy znajdują się na szczycie listy życzeń niemieckiego giganta. Obaj są obserwowani jako potencjalni następcy Dayota Upamecano jeśli Francuz nie przedłuży kontraktu lub jeśli Min-jae Kim zostanie sprzedany.

O transfer Anglika walczą również Real Madryt i Liverpool. Oba kluby od miesięcy monitorują jego sytuację, dlatego rywalizacja o podpis zawodnika może nabrać tempa. Guehi chce regularnie grać na najwyższym poziomie i walczyć o trofea.

Dla 25-latka byłby to kolejny krok w karierze po kilku solidnych sezonach w Premier League. Tymczasem Bayern kontynuuje rozmowy, licząc, że to właśnie stolica Bawarii stanie się jego kolejnym przystankiem w przygodzie z piłką.

