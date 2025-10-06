Bayern staje do walki z Liverpoolem i Realem. Rywalizują o gwiazdę

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Marc Guehi rozchwytywany na rynku transferowym

Marc Guehi ma ważny kontrakt z Crystal Palace jedynie do 30 czerwca 2026 roku i pojawia się coraz więcej informacji, że środkowy obrońca nie zdecyduje się na przedłużenie wygasającej po trwającej kampanii umowy. Anglik już ostatniego lata był bliski zmiany klubu, lecz ostatecznie pozostał w ekipie Orłów. Wszystko wskazuje na to, iż obecny sezon będzie jego ostatnim w barwach zespołu z Selhurst Park. 25-letni defensor planuje dograć rozgrywki do końca, a następnie przenieść się do nowego klubu – najprawdopodobniej na zasadzie wolnego transferu – jeśli nie skusi się na wcześniejsze odejście w zimowym oknie.

Możliwość pozyskania zawodnika tej klasy stanowi nie lada okazję, dlatego Marc Guehi wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Doświadczony stoper, który regularnie występuje w reprezentacji Anglii, jest obecnie jednym z najgorętszych nazwisk wśród defensorów. Do tej pory najczęściej łączono go z Liverpoolem oraz Realem Madryt, którzy od dłuższego czasu obserwują sytuację 25-letniego piłkarza. Jak jednak informuje Florian Plettenberg ze stacji telewizyjnej „Sky Sports”, do walki o podpis Guehiego włączył się także niemiecki Bayern Monachium, chcący uprzedzić konkurencję z Anglii i Hiszpanii.

Mistrzowie Bundesligi mogą być wkrótce zmuszeni do zakontraktowania nowego obrońcy, jeżeli z bawarskiego klubu odejdzie Dayot Upamecano, który poważnie rzekomo rozważa zmianę otoczenia. Marc Guehi wydaje się idealnym kandydatem, by zastąpić francuskiego stopera – ma podobny profil, a przy tym imponuje spokojem, siłą fizyczną oraz świetnym ustawianiem się na boisku. Kapitan Crystal Palace od kilku sezonów udowadnia swoją wartość w Premier League, co sprawia, że jego nazwisko znajduje się wysoko na listach życzeń czołowych klubów ze Starego Kontynentu. Wygląda na to, iż już latem 2026 roku mierzący 182 centymetry angielski defensor przeniesie się do jednej z europejskich potęg.