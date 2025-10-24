Xabi Alonso ugiął się ws. odejścia gwiazdy. Real straci zawodnika

Xabi Alonso zgodził się na wypożyczenie Endricka. Jak donosi ESPN, Brazylijczyk ma odejść w styczniu, a klub już szuka dla niego nowego zespołu w Europie.

Alonso zatwierdził wypożyczenie Endricka

Real Madryt zdecydował się na wypożyczenie jednej ze swoich młodych gwiazd. Endrick w obecnym sezonie nie rozegrał ani jednej minuty, dlatego Xabi Alonso ugiął się i uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie pozwolić mu na poszukanie nowego klubu, w którym 19-latek mógłby regularnie grać.

W ten sposób Królewscy chcą zapewnić zawodnikowi dalszy rozwój. W związku z tym rozpoczęły się już poszukiwania odpowiedniego zespołu wśród europejskich lig. Wcześniej hiszpański szkoleniowiec zaprzeczał, że klub zamierza się go pozbyć.

Według ESPN decyzja została podjęta po rozmowach między sztabem Realu a przedstawicielami piłkarza. Agenci Brazylijczyka od kilku tygodni prowadzą rozmowy z różnymi ekipami. W grę nie wchodzi jednak powrót do Brazylii. Los Blancos chcą, żeby Endrick pozostał w Europie i grał na wysokim poziomie.

Napastnik trafił na Santiago Bernabéu w drugiej połowie 2024 roku z Palmeiras. Real zapłacił za niego 35 milionów euro, a kolejne 25 milionów zapisano w bonusach. Od tego czasu Brazylijczyk zagrał w 37 meczach i zdobył siedem bramek, jednak w ostatnich miesiącach jego rola w zespole znacząco się zmniejszyła.

Pomimo młodego wieku oczekiwano, że będzie walczył o miejsce w pierwszym składzie, ale konkurencja w ataku okazała się zbyt ciężka. Hiszpański gigant wierzy jednak, że wypożyczenie pozwoli mu odzyskać formę i wróci on do klubu jako lepszy zawodnik.

