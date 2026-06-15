Bayern bliski dużego transferu. Reprezentant Niemiec: byłoby wspaniale

Bayern Monachium jest o krok od sprowadzenia Nathaniela Browna. Defensor reprezentacji Niemiec rozegrał świetny mecz na mundialu, a o jego możliwym transferze wypowiedział się Aleksandar Pavlović.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Niemiec

Pavlović zaprasza Browna do Bayernu. Wielki transfer o krok

Bayern Monachium konsekwentnie pracuje nad transferami i już wkrótce powinien sprowadzić dwóch uczestników mundialu, którzy mają już na swoich kontach bramki. Jednym z nich jest Ismael Saibari z PSV Eindhoven, a drugim Nathaniel Brown z Eintrachtu Frankfurt. Defensor reprezentacji Niemiec trafił do siatki w rywalizacji z Curacao, zakończonej zwycięstwem aż 7-1.

Transfer Browna jest bardzo bliski finalizacji. Między Bayernem a Eintrachtem mają toczyć się zaawansowane rozmowy dotyczące szczegółów całej operacji. Wstępnie ma ona wynieść 55 milionów euro – to nieco mniej od kwoty umieszczonej w jego klauzuli wykupu.

Podczas meczu z Curacao Brown potwierdził, że jest zawodnikiem wysokiej klasy i w Monachium będzie mógł rywalizować z Alphonso Daviesem. Na temat jego prawdopodobnego transferu do mistrza kraju wypowiedział się reprezentacyjny kolega, Aleksandar Pavlović. Liczy, że będą niebawem grać wspólnie również w Bayernie.

– Zdecydowanie bym się ucieszył z tego transferu. To byłoby wspaniałe. Jest super chłopakiem i świetnym zawodnikiem. Świetnie się dogadujemy i niezwykle cieszyłem się z jego bramki przeciwko Curacao – przyznał pomocnik Bawarczyków, cytowany przez Sky.

22-letni defensor w sezonie 2025/2026 uzbierał dla Eintrachtu cztery bramki i sześć asyst w 42 występach.