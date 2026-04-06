Bastonie w Barcelonie? Inter odpowiada na spekulacje

Alessandro Bastoni znalazł się w centrum spekulacji transferowych przed letnim oknem. Obrońca Interu przyciąga uwagę Barcelony, a głos w sprawie zabrał prezydent Nerazzurrich Giuseppe Marotta.

Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Inter reaguje na plotki ws. Bastoniego

Alessandro Bastoni pozostaje związany z Interem do 2028 roku, jednak zainteresowanie ze strony Barcelony wywołuje pytania o jego przyszłość. Przed meczem z AS Romą Giuseppe Marotta odniósł się do medialnych doniesień. Podkreślił znaczenie zawodnika dla klubu i włoskiej piłki.

Marotta jasno zaznaczył stanowisko władz Interu. – Bastoni jest wartością dla Interu i włoskiej piłki i tak go postrzegamy – powiedział działacz. Odniósł się też do plotek o odejściu zawodnika. – Czytałem, że jego odejście jest przesądzone, ale tak nie jest. Jak w przypadku wszystkich piłkarzy, to kwestie na później – dodał.

W ostatnich tygodniach Bastoni znalazł się pod presją po czerwonej kartce w meczu eliminacyjnym z Bośnią. Sytuacja miała wpływ na brak awansu reprezentacji Włoch na mundial. Krytyka wobec obrońcy była bardzo ostra.

Marotta zdecydowanie stanął w obronie swojego piłkarza. – To, jak jest oczerniany, jest haniebne, jakby był winny nie wiadomo czego. Nie zasługuje na takie traktowanie – podkreślił. Zwrócił uwagę na skalę reakcji opinii publicznej.

Prezydent Interu zaznaczył, że błędy są częścią sportu. – W życiu popełnia się błędy, ale we Włoszech wszyscy stają się psychologami i ekspertami od piłki bez znajomości człowieka – stwierdził. – Popełnił błąd, ale to normalne w jego wieku – zakończył.

Zobacz również: Juventus szykuje czystkę. Kto odejdzie i dlaczego to kluczowe

