Imago / Andrew Yates Na zdjęciu: Kalvin Phillips

Kalvin Phillips musi szukać nowego klubu

Anglik był łączony z FC Barceloną, lecz mistrz Hiszpanii uznał operację za zbyt drogą

West Ham jest mocno zainteresowane wypożyczeniem pomocnika

Kalvin Phillips za drogi dla Barcelony, walczy o niego West Ham

Odkąd Pep Guardiola obwieścił światu, że w jego planach na przyszłość nie figuruje Kalvin Phillips, to w mediach ruszyła lawina plotek odnośnie jego następnego klubu. Anglik był już łączony z transferem do Juventusu, wyjazdem do Saudi Pro League czy wypożyczeniem do FC Barcelony. Choć okno transferowe zbliża się wielkim krokami do końca, to pomocnik wciąż nie znalazł nowej drużyny.

Jak poinformował Fabrizio Romano wykluczone jest wypożyczenie 28-latka do “Dumy Katalonii”. Mistrz Hiszpanii jest zdania, że suma, którą trzeba zapłacić za wypożyczenie, jest stanowczo za wysoka. Z kolei w gronie zainteresowanych usługami Phillips’a znalazł się West Ham. “Młoty” naciskają na Manchester City i samego piłkarza, aby ten trafił na pół roku do Londynu.

W tym sezonie Kalvin Phillips zagrał w 10 meczach we wszystkich rozgrywkach. W jednym ze spotkań Ligi Mistrzów wpisał się na listę strzelców. Jego kontrakt z mistrzem Anglii obowiązuje do czerwca 2028 roku.