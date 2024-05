Inter Miami buduje swój projekt wokół jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii całej dyscypliny. Leo Messi jest twarzą The Herons i całej ligi. Już niedługo do Argentyńczyka może dołączyć kolejny wielki zawodnik.

Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Messi otrzyma wsparcie Mistrza Świata

Gdy Leo Messi dołączył do Interu Miami, szybko stało się jasne, że mimo swoich ogromnych umiejętności, niej jest w stanie samodzielnie odmienić drużyny. Włodarze The Herons rozpoczęły proces wzmacniania kadry klasowymi nazwiskami, które miałby zwiększyć siłę klubu z Florydy. W ten sposób na DRV PNK Stadium trafili tacy piłkarze jak Jordi Alba, Sergio Busquets, czy Luis Suárez. Messi został otoczony doskonale znanymi sobie zawodnikami.

Okazuje się, że to nie koniec gwiazd w Miami. Gastón Edul informuje o kolejnym graczu, który ma dołączyć do zespołu prowadzonego przez Gerardo Martino. Będzie to kolejny dobry znajomy Messiego. Kadrę Vice City może zasilić Angel Di Maria. Kontrakt Argentyńczyka z Benficą wygasa wraz z końcem sezonu, co oznacza, że 1 lipca stanie się on wolnym zawodnikiem. Inter chce wykorzystać tę sytuację i sprowadzić go bez konieczności wydawania kwoty odstępnego.

Angel Di Maria, który do Lizbony trafił w lecie 2023 roku, ma za sobą już 46 meczów w trwającym sezonie. Mistrz Świata z Kataru strzelił 16 goli i zanotował 15 asyst. W kontekście jego przyszłości wiele mówiło się o pożegnaniu z Europą i przenosinach do ojczystego Rosario. Okazuje się, że tylko pierwsza część tych pogłosek znajdzie swoje potwierdzenie w rzeczywistości.

