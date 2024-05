Pressfocus Na zdjęciu: Matias Nahuel

ŁKS Łódź – Śląsk Wrocław, typy i przewidywania

Piłkarze Śląska nie strzelili gola w trzech z pięciu ostatnich meczów wyjazdowych. Sądzę, że tym razem będzie inaczej, ponieważ przeciwnikiem wrocławian będzie ŁKS, który nie zachował czystego konto w żadnym z pięciu poprzednich spotkań. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – TAK.

ŁKS Łódź – Śląsk Wrocław, ostatnie wyniki

Piłkarze Marcina Matysika mają za sobą dwa mecze z zespołami, które walczą o ligowy medal. Najpierw ŁKS okazał się minimalnie słabszy oraz Lecha Poznań (2:3), a później wyraźnie od Górnika Zabrze (1:4). Wcześniej Rycerze Wiosny pokonali jednak Radomiaka Radom 3:2.

Śląsk teoretycznie wciąż może wygrać mistrzostwo Polski. Zespół Jacka Magiery utrudnił sobie jednak to zadanie, ponieważ wygrał zaledwie jeden z pięciu ostatnich meczów. Wrocławianie ograli 2:1 Wartę Poznań. Porażkami zakończyły się konfrontacje z Górnikiem Zabrze i Ruchem Chorzów. Remis udało się wywalczyć z Piastem Gliwice i Legią Warszawa.

ŁKS Łódź – Śląsk Wrocław, historia

Ostatni bezpośredni mecz tych drużyn odbył się w listopadzie ubiegłego roku, gdy ŁKS postawił się Śląskowi, ale finalnie przegrał we Wrocławiu 1:2 po bramce straconej w szóstej minucie doliczonego czasu gry.

ŁKS Łódź – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherskie

Kursy na to spotkanie różną się mocno. Typ na wygraną ŁKS-u wynosi mniej więcej 4.00, a kurs na zwycięstwo Śląska to około 1.84. Ewentualny remis jest wyceniany przez bukmacherów na mniej więcej 3.70. Ten mecz możesz obstawić u bukmachera STS i przy okazji skorzystać z ciekawej oferty powitalnej. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

ŁKS Łódź – Śląsk Wrocław, przewidywane składy

ŁKS Łódź Kazimierz Moskal 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Śląsk Wrocław Jacek Magiera ŁKS Łódź Kazimierz Moskal 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Śląsk Wrocław Jacek Magiera Rezerwowi ▼ 6 Thiago Ceijas 10 Pirulo 14 Michal Mokrzycki 15 Antoni Mlynarczyk 20 Piotr Janczukowicz 22 Jan Labedzki 26 Bartosz Szeliga 27 Jakub Letniowski 37 Piotr Glowacki 99 Dawid Arndt 2 Aleksander Paluszek 11 Patryk Klimala 21 Patryk Szwedzik 24 Piotr Samiec-Talar 26 Burak Ince 28 Michal Rzuchowski 29 Jakub Jezierski 33 Yegor Matsenko 35 Kacper Trelowski 36 Milosz Kurowski

ŁKS Łódź – Śląsk Wrocław, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana ŁKS-u 25% Remis 0% Wygrana Śląska 75% 8 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana ŁKS-u

Remis

Wygrana Śląska

ŁKS Łódź – Śląsk Wrocław, transmisja meczu

Spotkanie z polskim komentarzem transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Canal+ Sport 3. To starcie można więc obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe. Początek meczu już w najbliższą sobotę, 4 maja o godzinie 15:00.

