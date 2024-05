fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Bayern postawi na Mourinho?!

Jose Mourinho w styczniu 2024 roku rozstał się z AS Romą. Władze włoskiego klubu długo broniły się przed tą decyzją, lecz po kolejnych wpadkach uznały, że z Portugalczykiem u sterów nie rozwijają się odpowiednio. Zatrudnienie go miało przynieść klubowi chwałę w postaci walki o najwyższe cele. Pod jego wodzą udało się zdobyć Ligę Konferencji Europy, a także zagrać w finale Ligi Europy. Uznano, że to jednak za mało, dlatego po niespełna trzech latach strony się rozeszły.

Mourinho już kilkukrotnie zaznaczał, że nie zamierza odpoczywać od pracy i jest gotów niezwłocznie dołączyć do nowego klubu. Planuje rozpocząć swoje rządy z innym zespołem już od lata. Póki co jednak odrzuca kolejne oferty, mimo zainteresowania z Anglii, Portugalii oraz Arabii Saudyjskiej. “Bild” sugeruje, skąd taka opieszałość doświadczonego szkoleniowca.

Ma on bowiem liczyć na propozycję z Bayernu Monachium. Mourinho chce jeszcze doświadczyć pracy w klubie z najwyższej europejskiej półki i powalczyć kolejny raz o Ligę Mistrzów. Portugalczyk uważa, że doskonale nadawałby się do Bawarczyków i czeka na kontakt.

Bayern od kilku miesięcy poszukuje nowego trenera. Po sezonie dojdzie do rozstania z Thomasem Tuchelem, który nie stanął na wysokości zadania i na krajowym podwórku dał się pokonać Bayerowi Leverkusen. Marzeniem monachijczyków było zatrudnienie Xabiego Alonso, lecz ten odmówił. Później łączeni z Bayernem byli Julian Nagelsmann i Ralf Rangnick, natomiast żaden z nich nie zdecydował się na podjęcie tego stanowiska. Mourinho znajduje się na szerokiej liście życzeń, lecz nie jest opcją pożądaną z uwagi na swój styl gry i charakter.

