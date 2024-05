Man City – Wolves: typy, kursy, zapowiedź (04.05.2024)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jack Grealish

Man City – Wolves, typy na mecz i przewidywania

Manchester City w 36. kolejce Premier League zmierzy się z Wolves. Drużyna Pepa Guardioli nie może sobie pozwolić na wpadkę, bo Arsenal tylko czeka, aby wykorzystać moment i ruszyć po mistrzostwo Anglii. Z kolei Wilki zajmują bezpieczną pozycję w środku stawki i w końcówce sezonu raczej nie mają wielkich celów do osiągnięcia.

Moim zdaniem Man City wygra to spotkanie, ale nie będzie to łatwa przeprawa. Ciekawą opcją do obstawienia wydaje się to, że obie drużyny trafią do siatki.

Man City – Wolves, ostatnie wyniki

Manchester City w pięciu ostatnich meczach Premier League odniósł pięć zwycięstw. Drużyna Guardioli jest w bardzo wysokiej formie i trudno sobie wyobrazić, aby wypuściła tytuł z rąk. Natomiast Wolves w tym samym czasie odnotowało tylko jedno zwycięstwo, aż trzy porażki i jeden remis.

Man City – Wolves, historia

Bilans poprzednich pięciu pojedynków bezpośrednich obu drużyn to cztery zwycięstwa Manchesteru City i jedna wygrana Wolverhampton Wanderers. W pierwszym spotkaniu tego sezonu w Premier League Wilki zwyciężyły 2:1.

Man City – Wolves, kursy

Eksperci są przekonani, że Man City jest wyraźnym faworytem. Kurs na wygraną Obywateli został oszacowany na 1.12. Remis wyceniono na około 10.00. Z kolei na wygraną Wolves współczynnik oscyluje w granicach 21.00.

Man City – Wolves, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Manchester City Zawodnik Powrót Kayky Uraz więzadła krzyżowego Połowa maja 2024 Ederson Nieznany Nieznany Ruben Dias Choroba Niepewny Phil Foden Choroba Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Wolverhampton Zawodnik Powrót Jean-Ricner Bellegarde Uraz kostki Niepewny Pedro Neto Uraz ścięgna udowego Połowa maja 2024 Craig Dawson Uraz pachwiny Początek czerwca 2024 Leon Chiwome Uraz kostki Nieznany Noha Lemina Uraz ścięgna udowego Kilka dni Santiago Bueno Uraz ścięgna udowego Nieznany Rayan Ait Nouri Kontuzja kolana Niepewny

Man City – Wolves, przewidywane składy

Manchester City Pep Guardiola 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Wolverhampton Gary O’Neill Manchester City Pep Guardiola 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Wolverhampton Gary O’Neill Rezerwowi ▼ 5 John Stones 6 Nathan Aké 8 Mateo Kovacic 19 Julián Álvarez 21 Sergio Gomez 27 Matheus Nunes 33 Scott Carson 47 Phil Foden 82 Rico Lewis 17 Hugo Bueno 21 Pablo Sarabia 25 Daniel Bentley 30 Enso González 37 Fletcher Holman 45 Ty Barnett 61 Wesley Okoduwa 62 Tawanda Chirewa 63 Nathan Fraser

Man City – Wolves, typ kibiców

Man City – Wolves, transmisja meczu

Początek meczu Man City – Wolves zaplanowano na sobotę (4 maja) o godzinie 18:30. Transmisję z tego spotkania można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Sport oraz w internecie za pośrednictwem platformy Viaplay. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

