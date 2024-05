fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Roque błyskawicznie pożegna się z Barceloną?

W styczniu 2024 roku Vitor Roque trafił do Barcelony. Hiszpański gigant już wcześniej zapewnił sobie ten transfer, lecz zwlekał ze ściągnięciem go z Brazylii. Nie było pewności czy uda się zgłosić go do rozgrywek ligowych w sezonie 2023/2024. Pomogła poważna kontuzja Gaviego, która zwolniła miejsce dla utalentowanego napastnika. Zbiegło się to w czasie z mizerną formą Roberta Lewandowskiego, więc Roque był uważany za bardzo ważne wzmocnienie w kontekście walki o najwyższe cele.

Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Roque bardzo szybko zadebiutował, lecz nie zdołał zapracować na zaufanie Xaviego Hernandeza. Numerem jeden w ataku wciąż pozostał Lewandowski, a 19-latek na murawę wchodził głównie z ławki rezerwowych. Do tej pory uzbierał 13 występów i strzelił dwie bramki.

Barcelona kupnem Roque chciała odpowiedzieć na transfer Endricka do Realu Madryt. Zdaje się jednak, że przyszły gracz Królewskich dysponuje znacznie większym talentem. W Katalonii pojawiają się za to wątpliwości, czy Roque w ogóle poradzi sobie na najwyższym europejskim poziomie.

Barcelona byłaby chętna oddać Roque na wypożyczenie. Otoczenie samego zawodnika uważa z kolei, że jeśli miałoby dojść do rozstania, to lepiej w ramach transferu definitywnego. Po powrocie z wypożyczenia byłby problem, aby wywalczyć sobie miejsce w Blaugranie. Agent napastnika zdradza także, że nie brakuje klubów zainteresowanych sprowadzeniem Roque na stałe.

