Man Utd sprowadzi talent z Premier League?

Manchester United szykuje latem bardzo poważną rewolucję. Wydaje się, że dni Erika ten Haga na Old Trafford są policzone. Nowy trener nie będzie jedyną zmianą, do jakiej dojdzie, bowiem władze klubu pracują także nad jakościowymi wzmocnieniami. Jednym z priorytetów jest znalezienie nowego środkowego pomocnika, który niezwłocznie będzie w stanie wskoczyć do wyjściowej jedenastki.

Niepewna pozostaje przyszłość Casemiro oraz Scotta McTominaya, których Manchester United spróbuje latem sprzedać. Na dodatek, z klubem mają pożegnać się Christian Eriksen i Sofyan Amrabat. Oznacza to, że w środku pola pojawi się miejsce dla minimum jednego nowego zawodnika. Twarzą projektu pozostanie Kobbie Mainoo, któremu Manchester United musi sprowadzić odpowiedniego partnera.

Czerwone Diabły od dawna mają na swojej liście życzeń Amadou Onanę, który rozgrywa swój drugi sezon w Premier League. Debiutancki był obiecujący, natomiast w ostatnich miesiącach gwiazdor Evertonu zdołał potwierdzić, że drzemie w nim naprawdę duży potencjał i może być czołowym graczem na swojej pozycji na całym świecie.

Manchester United chce ściągnąć go już tego lata, natomiast o transfer nie będzie łatwo. Dlaczego? Belgijski pomocnik generuje bardzo duże zainteresowanie wśród najlepszych klubów w Europie. Onana jest celem transferowym Bayernu Monachium, Arsenalu czy Newcastle United.

