Lechia Gdańsk – GKS Tychy: typy, kursy, zapowiedź (04.05.2024)

Lechia Gdańsk – GKS Tychy, typy i przewidywania

W 31. kolejce Fortuna 1. Ligi dojdzie do spotkania na szczycie tabeli. Liderująca Lechia Gdańsk zagra u siebie z zajmującym trzecie miejsce GKS-em Tychy. Gospodarze są już niemal pewni awansu do Ekstraklasy, zaś przyjezdni wciąż muszą bronić miejsca w barażach.

Lechia Gdańsk nie imponuje pewnością siebie, co potwierdziła porażka ze Stalą Rzeszów. Nieregularność gdańszczan będzie chciał wykorzystać GKS i moim zdaniem w spotkaniu bezpośrednim tych drużyn obie ekipy trafią do siatki.

Lechia Gdańsk – GKS Tychy, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk w pięciu ostatnich meczach zanotowała trzy zwycięstwa i dwie porażki. W poprzedniej kolejce lider Fortuna 1. Ligi bardzo niespodziewanie uległ Stali Rzeszów 2:4.

GKS Tychy może się poszczycić identycznym bilansem na przestrzeni takiej samej liczby meczów. Jednak tyszanie w minionej kolejce nie stracili punktów, zwyciężając 2:0 z Zagłębiem Sosnowiec.

Lechia Gdańsk – GKS Tychy, historia

Pierwsze starcie tych drużyn w tym sezonie zakończyło się zwycięstwem Lechii Gdańsk 3:1. Co ciekawe, było to jedyne odnotowane spotkanie bezpośrednie w XXI wieku.

Lechia Gdańsk – GKS Tychy, kursy bukmacherskie

Kursy na to spotkanie wskazują, że Lechia Gdańsk przystąpi do rywalizacji jako faworyt. Typ na wygraną gdańszczan wynosi mniej więcej 1.72, a kurs na zwycięstwo GKS-u Tychy to około 4.15. Ewentualny remis jest wyceniany przez bukmacherów na mniej więcej 3.57.

Lechia Gdańsk – GKS Tychy, kto wygra?

Lechia Gdańsk – GKS Tychy, transmisja meczu

Początek meczu Lechia Gdańsk – GKS Tychy w sobotę (4 maja) o godzinie 17:30. Standardowo spotkanie będzie można obejrzeć na antenach Polsatu, a konkretniej na kanale Polsat Sport 1. Oprócz tego rywalizację można śledzić za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

