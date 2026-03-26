Barcelona znalazła sposób na transfer Bastoniego. Szykuje się hit!

Alessandro Bastoni

Inter rozważa sprzedaż Alessandro Bastoniego

FC Barcelona od miesięcy monitoruje sytuację Alessandro Bastoniego. Obrońca miał już z kolei zdecydować, że priorytetem jest dla niego transfer do Dumy Katalonii. To może znacząco wpłynąć na rozmowy. Inter coraz poważniej bierze pod uwagę sprzedaż swojego lidera defensywy. Klub potrzebuje dużego zastrzyku gotówki aby poprawić sytuację finansową, a transakcja mogłaby przynieść ogromny zysk i ułatwić letnie wzmocnienia.

Według Sportitalia Bastoni jest niemal całkowicie zamortyzowany w księgach. Jego wartość księgowa wynosi obecnie około 2,6 miliona euro. Sprzedaż za około 60 milionów euro oznaczałaby ponad 57 milionów czystego zysku dla klubu. Dodatkowo Inter zaoszczędziłby ponad 11 milionów euro na wynagrodzeniu zawodnika. To znacząco poprawiłoby możliwości działania na rynku transferowym. Właściciel klubu Oaktree widzi w tej operacji strategiczny krok.

Największym problemem pozostaje aspekt sportowy. Bastoni to jeden z najlepszych obrońców i kluczowa postać zespołu. Mimo to względy ekonomiczne mogą przeważyć i skłonić klub do sprzedaży. Barcelona już wcześniej podjęła działania w sprawie transferu. Deco nawiązał kontakt z otoczeniem zawodnika jeszcze w grudniu. Obecnie rozmowy trwają a strony rozważają formułę obejmującą gotówkę oraz ewentualnego piłkarza. Dodatkowo potrzeba zastrzyku gotówki Interu i amortyzacja Bastoniego w księgach sprawia, że Blaugrana ma spore pole do manewru, by wynegocjować lepszą ceną.

