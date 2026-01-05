Barcelona złożyła oficjalną ofertę. Duży transfer nabiera tempa

FC Barcelona wykonała konkretny ruch w sprawie Joao Cancelo i włączyła się do gry na serio. Według Fabrizio Romano Katalończycy złożyli pierwszą oficjalną ofertę, a decyzja leży teraz po stronie Al Hilal.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona przyspiesza w sprawie Cancelo, Inter wciąż w gotowości

FC Barcelona oficjalnie rozpoczęła rozmowy z Al Hilal w sprawie Joao Cancelo. Jak poinformował Fabrizio Romano w serwisie X, do saudyjskiego klubu trafiła już pierwsza oferta wypożyczenia. To wyraźny sygnał, że Blaugrana chce uprzedzić konkurencję i zamknąć temat w najbliższych dniach.

Joao Cancelo od kilku dni znajduje się w centrum spekulacji transferowych. Inter Mediolan ma ustne porozumienie z Al Hilal w sprawie sześciomiesięcznego wypożyczenia, ale kluczowe jest stanowisko samego zawodnika. Portugalczyk od początku dawał do zrozumienia, że jego priorytetem pozostaje powrót do Barcelony i właśnie dlatego wstrzymywał decyzję.

Fabrizio Romano jasno opisał aktualny stan negocjacji. – Barcelona wysłała pierwszą oficjalną ofertę do Al Hilal za Joao Cancelo. Propozycja dotyczy wypożyczenia z pokryciem niewielkiej części wynagrodzenia, rozmowy trwają. Inter ma od zeszłego tygodnia ustne porozumienie z Al Hilal w sprawie Cancelo, ale zawodnik czeka na Barcelonę – przekazał dziennikarz.

Joao Cancelo pozostaje więc o krok od zmiany klubu. Jego relacje z Simone Inzaghim w Al Hilal są złe, co przesądziło o zimowym odejściu. Teraz pozostaje tylko kwestia wyboru klubu. I wydaje się, że będzie to FC Barcelona.

Zobacz również: Juventus rozpoczął formalne rozmowy. Chce zawodnika Liverpool