Nico Williams żałuje, że nie dołączył do Barcelony. Ma nowy plan na transfer

Nico Williams żałuje, że latem nie udało mu się przenieść do FC Barcelony i że został w drużynie Athletic Bilbao. Według informacji "Diario SPORT" chce to zmienić i latem odejść z klubu.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams latem chce odejść z Athletic Bilbao

Nico Williams tego lata był właściwie o krok od transferu do FC Barcelony. Przez tygodnie spekulowało się o tym ruchu, w mediach pojawiało się wiele informacji i plotek, ale ostatecznie wszystko zmierzało do podpisania kontraktu w zespole Dumy Katalonii. Na samym końcu tego całego procesu zawodnik jednak się… rozmyślił i ostatecznie pozostał w drużynie Athletic Bilbao i to tam podpisał nową umowę.

Ruch ten – co już można ocenić po czasie – okazał się niezbyt udany, bowiem obecny sezon jest dla Nico Williamsa zdecydowanie gorszy od poprzedniej kampanii, a o tej sprzed dwóch sezonów już nie mówiąc. Dlatego też może dojść do sensacyjnego odejścia. Według informacji przekazanych przez serwis „Diario SPORT”, Nico Williams żałuje braku transferu do Barcelony i chciałby latem ostatecznie opuścić Athletic Bilbao. Trudno powiedzieć, jaki mógłby być nowy kierunek, z pewnością jednak droga do Dumy Katalonii może być już zamknięta.

Nico Williams w tym sezonie rozegrał w sumie 26 spotkań, w których zdobył cztery gole oraz zanotował sześć asyst. Dla porównania w poprzedniej kampanii miał 11 goli oraz siedem ostatnich podań w 45 meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-letnitego reprezentanta Hiszpanii na 60 milionów euro. Jego obecny kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca 2035 roku.

