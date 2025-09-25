Barcelona wykupi Marcusa Rashforda? To wtedy zapadnie decyzja

09:05, 25. września 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Sky Sports

Marcus Rashford coraz lepiej spisuje się w Barcelonie. Jak podaje Sky Sports, mimo dobrych występów Anglika, klub nie zamierza podejmować pochopnej decyzji.

Marcus Rashford
Obserwuj nas w
rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford musi potwierdzić swoją formę w Barcelonie

Marcus Rashford trafił do Barcelony z Manchesteru United na zasadzie wypożyczenia. Katalończycy nie mają jednak obowiązku wykupu, co oznacza, że Anglik po zakończeniu sezonu może wrócić na Old Trafford.

Pierwsze występy 27-latka w zespole Hansiego Flicka nie należały do najlepszych, ale w ostatnim czasie jego forma wyraźnie się poprawiła. W czterech poprzednich spotkaniach zawodnik zdobył dwie bramki i dwie asysty. Wydawało się więc, że Blaugrana będzie chciała jak najszybciej rozpocząć rozmowy o transferze definitywnym.

Tymczasem klub nie zamierza się spieszyć. Według Sky Sports zarząd nie będzie w najbliższym czasie negocjować z Czerwonymi Diabłami w sprawie wykupu Anglika, choć jest zadowolony z jego ostatnich meczów.

Duma Katalonii chce najpierw przekonać się, czy Rashford będzie w stanie utrzymać dobrą dyspozycję przez cały rok. Po zakończeniu rozgrywek działacze ocenią postępy zawodnika, a ewentualne rozmowy rozpoczną się dopiero latem.

Jeśli napastnik chce zostać w stolicy Katalonii na dłużej, musi przez kolejne miesiące potwierdzać swoją wartość na boisku. Według doniesień kwota ewentualnego transferu ma wynieść 30 milionów euro. Sytuację piłkarza obserwuje także Paris Saint-Germain.

Zobacz także: Vinicius podjął decyzję! Gwiazdor wybrał klub, w którym chce grać

POLECAMY TAKŻE

Lamine Yamal
Yamal ma stworzyć duet marzeń. Barcelona chce światową gwiazdę
Antoine Semenyo
Antoine Semenyo rozchwytywany. Chcą go giganci Premier League
Ruben Amorim
Manchester United straci gwiazdę? Ligowy rywal chce go zatrzymać