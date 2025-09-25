Barcelona wykupi Marcusa Rashforda? To wtedy zapadnie decyzja

Marcus Rashford coraz lepiej spisuje się w Barcelonie. Jak podaje Sky Sports, mimo dobrych występów Anglika, klub nie zamierza podejmować pochopnej decyzji.

Rashford musi potwierdzić swoją formę w Barcelonie

Marcus Rashford trafił do Barcelony z Manchesteru United na zasadzie wypożyczenia. Katalończycy nie mają jednak obowiązku wykupu, co oznacza, że Anglik po zakończeniu sezonu może wrócić na Old Trafford.

Pierwsze występy 27-latka w zespole Hansiego Flicka nie należały do najlepszych, ale w ostatnim czasie jego forma wyraźnie się poprawiła. W czterech poprzednich spotkaniach zawodnik zdobył dwie bramki i dwie asysty. Wydawało się więc, że Blaugrana będzie chciała jak najszybciej rozpocząć rozmowy o transferze definitywnym.

Tymczasem klub nie zamierza się spieszyć. Według Sky Sports zarząd nie będzie w najbliższym czasie negocjować z Czerwonymi Diabłami w sprawie wykupu Anglika, choć jest zadowolony z jego ostatnich meczów.

Barcelona are unlikely to discuss a permanent move for Marcus Rashford until next summer, despite being 'delighted' with his current progress 🚨 pic.twitter.com/hpG6Ud9v5R — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 24, 2025

Duma Katalonii chce najpierw przekonać się, czy Rashford będzie w stanie utrzymać dobrą dyspozycję przez cały rok. Po zakończeniu rozgrywek działacze ocenią postępy zawodnika, a ewentualne rozmowy rozpoczną się dopiero latem.

Jeśli napastnik chce zostać w stolicy Katalonii na dłużej, musi przez kolejne miesiące potwierdzać swoją wartość na boisku. Według doniesień kwota ewentualnego transferu ma wynieść 30 milionów euro. Sytuację piłkarza obserwuje także Paris Saint-Germain.

