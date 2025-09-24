Marcus Rashford jest obecnie wypożyczony do FC Barcelony. Duma Katalonii jednak chciałby wykupić piłkarza z Manchesteru United. Tymczasem Paris Saint-Germain uważnie przygląda się Anglikowi - donosi "TEAMtalk".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

PSG może włączyć się do walki o Marcusa Rashforda!

Marcus Rashford tego lata po raz drugi udał się na wypożyczenie z Manchesterem United. Tym razem wybór wychowanka Czerwonych Diabłów padł na FC Barcelonę. Umowa między klubami obowiązuje do końca sezonu. Jednak Duma Katalonii zamierza kontynuować współpracę z Anglikiem. Mistrzowie Hiszpanii chcą bowiem wykupić 27-latka.

Media spekulują, że koszt definitywnej przeprowadzki Marcusa Rashforda do FC Barcelony miałby wynieść 30 milionów euro. Jak się jednak okazuje, Duma Katalonii może obejść się smakiem. Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że wychowanek Manchesteru United znalazł się pod obserwacją Paris Saint-Germain.

Wspomniane źródło zaznacza, że triumfatorzy minionej edycji Ligi Mistrzów są gotowi przebić propozycję FC Barcelony. Francuzi są podobno gotowi zapłacić 45 milionów euro za Marcusa Rashforda. Paryżanie bacznie obserwują występy Anglika. W przeszłości 27-latek wielokrotnie był łączony z przeprowadzką na Parc des Princes.

Marcus Rashford w obecnym sezonie rozegrał sześć spotkań w koszulce FC Barcelony. W tym czasie Anglik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców i zaliczył tyle samo asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia wychowanka Manchesteru United na 50 milionów euro.