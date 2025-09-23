Barcelona zdecydowała ws. wykupu Rashforda. Tyle muszą zapłacić

FC Barcelona jest zdecydowana na wykup Marcusa Rashforda po okresie wypożyczenia - donosi Daily Star. Duma Katalonii ma nadzieje, że nie zapłaci więcej niż 30 milionów euro.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

30 milionów euro – tyle ma zapłacić Barcelona za Rashforda

Marcus Rashford od prawie roku nie jest uwzględniany w planach Rubena Amorima na przyszłość. Z tego powodu Manchester United wypożyczył go zimą do Aston Villi. Tam spędził jednak tylko sześć miesięcy, wracając w czerwcu na Old Trafford. Relacje z portugalskim szkoleniowcem sprawiły, że Anglik ponownie musiał szukać nowego klubu. Ku zaskoczeniu latem trafił na wypożyczenie do FC Barcelony.

Barcelona postawiła na Rashforda jako opcję alternatywną. Wcześniej ich celem transferowym był Nico Williams, który został w Athletic Bilbao i Luis Diaz, który zamienił Liverpool na Bayern Monachium. Okazało się jednak, że wychowanek Czerwonych Diabłów świetnie odnalazł się w klubie. Jak dotąd zdobył dwie bramki i zanotował asystę w sześciu meczach we wszystkich rozgrywkach.

Jak przekazał serwis Daily Star, w Katalonii zdecydowali, że po zakończeniu wypożyczenia wykupią Marcusa Rashforda. Co więcej, liczą, że uda im się zrobić to w promocyjnej cenie 30 milionów euro. Manchester United, póki co nie zamierza negocjować, pozostając przy wcześniejszych żądaniach, czyli 40 mln euro.

Rashford spędził w Man United niemal całą karierę. Dla Czerwonych Diabłów zagrał 426 meczów, w których zdobył 138 goli i zanotował 78 asyst. Jego umowa z 20-krotnym mistrzem Anglii obowiązuje do czerwca 2028 roku.