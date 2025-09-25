Vinicius podjął decyzję! Gwiazdor wybrał klub, w którym chce grać

Vinicius Junior podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości. Jak podaje Fabrizio Romano, skrzydłowy Realu Madryt wybrał klub, w którym chce grać w kolejnych latach.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius odejdzie z Realu?

W ostatnich miesiącach pojawiało się wiele informacji o możliwym rozstaniu Viniciusa Juniora z Realem Madryt. Brazylijczyk wciąż nie porozumiał się z klubem w sprawie nowego kontraktu, a do tego nie jest do końca zadowolony ze swojej roli w zespole Xabiego Alonso.

25-latek był sfrustrowany faktem, że hiszpański szkoleniowiec zmienia go w trakcie spotkań, choć w ostatnim ligowym meczu przeciwko Levante rozegrał już pełne 90 minut. Skrzydłowy odwdzięczył się bramką i asystą.

Według niektórych doniesień zawodnik rozważał nawet odejście w trakcie zimowego okienka, jeśli sytuacja nie uległaby poprawie. Jednak według dziennikarza Fabrizio Romano w rzeczywistości gwiazdor nie myśli o transferze. Vinicius chce zostać w Realu tak długo, jak to będzie możliwe, a rozmowy o przedłużeniu kontraktu mają być kontynuowane.

W 13 spotkaniach pod wodzą nowego trenera zdobył cztery gole i tyle samo asyst. Lepszym dorobkiem może pochwalić się jedynie Kylian Mbappe. To pokazuje, że Brazylijczyk jest jednym z najważniejszych piłkarzy w drużynie Królewskich.

Vinicius na Santiago Bernabeu trafił w 2018 roku z Flamengo. Dotychczas w barwach Los Blancos rozegrał 329 spotkań, w których strzelił 109 bramek i zanotował 86 asyst. Umowa zawodnika z hiszpańskim gigantem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Real rusza po gwiazdę PSG. Perez dogadał się z agentem