Korona Kielce – Widzew Łódź: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (15.05.2026)

Korona – Widzew: gdzie oglądać?
Korona Kielce w piątkowy wieczór na Exbud Arenie zmierzy się z Widzewem Łódź w meczu 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godz. 20:30/ Oba zespoły znajdują się pod dużą presją, choć w nieco lepszych nastrojach do Kielc przyjadą Łodzianie. Drużyna prowadzona przez Aleksandara Vukovicia w poprzedniej serii gier pokonała Lechię Gdańsk i wydostała się ze strefy spadkowej. Teraz Widzew będzie chciał pójść za ciosem i zrobić kolejny krok w kierunku pozostania w lidze.
Żółto-Czerwoni nie potrafili wygrać żadnego z sześciu ostatnich spotkań. Dodatkowym problemem jest absencja Wiktora Długosza, który nie zagra już do końca sezonu. Pozytywną informacją dla gospodarzy pozostaje jednak powrót do treningów Mariusza Stępińskiego, który może jeszcze odegrać ważną rolę w decydującej fazie rozgrywek.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Korona – Widzew: transmisja w TV
Spotkanie Korony Kielce z Widzewem Łódź będzie transmitowane na żywo w telewizji. Mecz będzie dostępny na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4 oraz CANAL+ 4K. Starcie skomentuje duet Krzysztof Marciniak – Michał Żyro.
Bonus 267 zł za wytypowanie drużyny z golem
Chcesz postawić na to spotkanie? Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO i zyskaj 267 zł bonusu za poprawne wytypowanie drużyny z golem w dowolnym meczu Ekstraklasy. Sprawdź szczegółowy regulamin opisywanej promocji.
Korona – Widzew: stream online
Mecz Korona Kielce – Widzew Łódź będzie także dostępne w serwisie streamingowym CANAL+ online. Rywalizację będzie też można śledzić w usłudze bukmachera STS TV. Mecz zaplanowani na Exbud Arenie o godzinie 20:30.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Korona – Widzew: sonda
Kto wygra mecz w Kielcach?
- Korona
- Remis
- Widzew
0 Votes
Korona – Widzew: kursy bukmacherskie
Mecz na Exbud Arenie odbędzie się w piątek (15 maja). Początek o godzinie 20:30.
Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4 oraz w serwisie CANAL+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.