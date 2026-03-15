Joan Laporta zabrał głos ws. Lewandowskiego. Ważna deklaracja prezydenta

Joan Laporta w niedzielę bierze udział w wyborach na prezydenta Barcelony. Sternik Dumy Katalonii odniósł się do przyszłości Roberta Lewandowskiego w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Joan Laporta od 2021 roku pełni funkcję prezydenta FC Barcelona. W latach 2003-2010, również zasiadał na najważniejszym fotelu w katalońskim gigancie. W niedzielę 63-latek walczy o przedłużenie kadencji z Victorem Fontem, a wynik wyborów może mieć kluczowe znaczenie nie tylko dla przyszłości klubu, ale i dla kariery Roberta Lewandowskiego, którego kontrakt na Camp Nou wygasa z końcem czerwca.

37-letni napastnik w bieżącym sezonie zdobył 14 bramek w 34 występach we wszystkich rozgrywkach. W rozmowie z „Kanałem Sportowym” Laporta został zapytany o dalszą przyszłość Lewego w Blaugranie.

– Oprócz tego, że jest wspaniałym piłkarzem, jest także znakomitym człowiekiem. Wiele zrobił dla Barcelony. Będziemy zawsze mu za to wdzięczni. Uważam, że powinien zostać. Decyzja teraz należy do Deco i Roberta – przyznał prezydent klubu. Lewandowski dołączył do Barcelony latem 2022 roku z Bayernu Monachium. Katalończycy zapłacili za kapitana reprezentacji Polski 45 milionów euro.

Wybory na prezydenta Barcelony w niedzielę przyciągają ogromne zainteresowanie mediów i kibiców. Wynik głosowania może nie tylko przesądzić o przyszłości strategicznej klubu, ale także wpłynąć na dalsze decyzje kadrowe, w tym na losy Lewandowskiego. Duma Katalonii jest liderem La Liga, a w 1/8 finału Ligi Mistrzów walczy z Newcastle United. Pierwszy mecz z Anglikami zakończył się remisem na St. James’ Park remisem (1:1).