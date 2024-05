fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe przejmie numer Modricia!

Kylian Mbappe odejdzie z Paris Saint-Germain po wygaśnięciu kontraktu, co nastąpi po sezonie 2023/2024. Paryżanie robili wszystko, aby zatrzymać swojego gwiazdora, lecz się to nie powiodło. Już minionego lata zakomunikował, że będzie to jego ostatni rok na Parc des Princes.

Jaka przyszłość czeka kapitana reprezentacji Francji? Nie ulega wątpliwościom, że latem zasili szeregi Realu Madryt, z którym romansuje od bardzo dawna. Królewscy podejmowali już kilka prób sprowadzenia Mbappe, lecz za każdym razem musieli obejść się smakiem. Teraz ściągną go w ramach wolnego transferu. W tej kwestii nie pojawiły się jeszcze oficjalne komunikaty, lecz media są jednogłośne i pewne, że współpraca zostanie nawiązana.

W ostatnim czasie nie brakowało informacji dotyczących szczegółów jego umowy, takich jak potencjalne wynagrodzenie. “Le Parisien” zdradza z kolei, że zadecydowano, z jakim numerem Mbappe będzie występował na Santiago Bernabeu. Okazuje się, że przejmie numer Luki Modricia, czyli będzie grał z “dziesiątką” na plecach.

Wiąże się to z bardzo prawdopodobnym odejściem Chorwata. Legendarny piłkarz nie przedłużył jeszcze wygasającego kontraktu z Realem Madryt. Choć on sam czuje, że stać go na dalszą grę w tym klubie, to mistrzowie Hiszpanii poważnie się wahają i raczej zdecydują się na rozstanie.

Do tej pory sugerowano, że Mbappe przydzielona zostanie “dziewiątka”, która nie przysługuje nikomu od czasu odejścia Karima Benzemy, lub też przejmie on “siódemkę” należącą do Viniciusa Juniora.

