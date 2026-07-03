Barcelona rozważa sprzedaż gwiazdy. Flick w niego wątpi

Raphinha w minionym sezonie zmagał się z problemami zdrowotnymi. Hansi Flick coraz bardziej w niego powątpiewa. Z doniesień El Nacional wynika, że FC Barcelona może rozważyć sprzedaż.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Raphinha może zostać sprzedany. Barcelona wyceniła go na 60 mln euro

Raphinha to jeden z najważniejszych zawodników FC Barcelony. W poprzednim sezonie dość często był jednak niedostępny ze względu na problemy zdrowotne. Regularnie łapał kontuzje uda, która wykluczyła go z gry czterokrotnie w ciągu dziesięciu miesięcy. Łącznie pauzował przez 112 dni i opuścił 24 spotkania. W barwach katalońskiego klubu uzbierał tylko 33 w minionych rozgrywkach.

Kontuzje nie ominęły go także podczas Mistrzostw Świata. Raphinha w starciu z Haiti znów doznał urazu uda. Stracił przez to spotkanie ze Szkocją, a także Japonią. Wszystko wskazuje na to, że nie wystąpi także w rywalizacji z Norwegią w ramach 1/8 finału.

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Regularne absencje spowodowane kontuzjami wywołały duże wątpliwości u Hansiego Flicka. Z doniesień El Nacional wynika, że szkoleniowiec zaczyna wątpić w sens dalszej gry Raphinhi na Spotify Camp Nou. Co więcej, ma być coraz bardziej otwarty na to, żeby sprzedać go, jeśli pojawi się odpowiednia oferta. FC Barcelona miała nawet wycenić piłkarza na 60 mln euro, co trzeba uznać za dość niską kwotę, jak na umiejętności zawodnika. Warto wspomnieć, że cały czas interesują się nim kluby z Arabii Saudyjskiej.

Raphinha trafił do FC Barcelony latem 2022 roku z Leeds United za 58 milionów euro. Łącznie rozegrał 177 meczów, w których strzelił 75 bramek i zanotował 59 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku.