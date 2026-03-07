FC Barcelona w niedalekiej przyszłości może dobić targu z Manchesterem United. Anglicy interesują się Alejandro Balde. Czerwone Diabły są gotowe nawet włączyć w transfer Marcusa Rashforda - donosi hiszpański "SPORT".

Alejandro Balde wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

FC Barcelona jest na dobrej drodze, aby obronić tytuł mistrza Hiszpanii. Podopieczni Hansiego Flicka myślą już o kolejnym meczu, a władze kluby zaczynają działać na rynku transferowym. Przede wszystkim Duma Katalonii chce zatrzymać w swoich szeregach Marcusa Rashforda. Anglik obecnie jest wypożyczony do Blaugrany z Manchesteru United. Umowa między klubami jednak wygasa wraz z końcem sezonu.

Tymczasem hiszpański „SPORT” przekazuje inne bardzo ciekawe wieści związane z FC Barceloną oraz Manchesterem United. Jak się okazuje, angielski klub planuje sięgnąć po posiłki z zespołu mistrza Hiszpanii. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się bowiem Alejandro Balde. Władze z Old Trafford są gotowe zaoferować prawie 35 milionów funtów za lewego defensora.

Wspomniane źródło zaznacza, że Manchester United ma również inną opcję pozyskania Alejandro Balde. Otóż Czerwone Diabły są gotowe również włączyć w transakcję Marcusa Rashforda. Przyszłość hiszpańskiego defensora jednak będzie leżała tylko w rękach FC Barcelony. Czas pokaże, czy Duma Katalonii finalnie pożegna swojego wychowanka i do jakiego rodzaju transakcji mogłoby dojść między klubami.

Alejandro Balde w obecnym sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce FC Barcelony. Hiszpan nie ma na koncie trafienia, ale udało mu się zaliczyć trzy asysty.