Barcelona najprawdopodobniej musi pogodzić się z porażką w wyścigu o rozchwytywanego defensora. Marcos Senesi jest bliski podjęcia decyzji w kwestii swojej przyszłości. Matteo Moretto ujawnia listę potencjalnych pracodawców obrońcy.

Barcelona odpada z walki. Senesi zostanie w Premier League

Marcos Senesi to jeden z zawodników, których obserwuje większość najlepszych klubów w Europie. Reprezentant Argentyny znakomicie spisuje się w barwach Bournemouth, a jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu. To sprawiło, że znalazł się na celowniku takich ekip, jak Barcelona czy Juventus.

Jednak ani Duma Katalonii, ani Stara Dama nie mają większych szans na pozyskanie 28-latka. Zespoły spoza Premier League są na straconej pozycji, o czym informuje Matteo Moretto. Był zawodnik Feyenoodu aktualnie nie rozważa gry w innej lidze.

Otoczenie wychowanka San Lorenzo obecnie rozmawia z przedstawicielami trzech ekip – Chelsea, Manchesteru United i Tottenhamu. Wydaje się, że najmniejsze szanse na angaż Senesiego mają Spurs, którzy walczą o utrzymanie w angielskiej elicie. Wszystko wskazuje na to, że to The Blues i Czerwone Diabły stoczą bezpośredni pojedynek o angaż jednego z najlepszych obrońców w dogrywkach.