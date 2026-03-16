Barcelona obserwuje Messiego. Blaugrana chce uprzedzić Chelsea

FC Barcelona ponownie spogląda na rynek młodych talentów w poszukiwaniu przyszłych gwiazd. Według informacji przekazanych przez AS kataloński klub monitoruje sytuację Rayane Messiego.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Rayane Messi – młody skrzydłowy na radarze gigantów

Rayane Messi to 18 letni skrzydłowy należący do RC Strasbourg. Obecnie przebywa na wypożyczeniu w saudyjskim Neom SC, gdzie trafił zimą. W nowym klubie zdążył rozegrać sześć spotkań i zanotował jednego gola oraz jedną asystę.

Wcześniej młody Francuz spędził pierwszą część sezonu na wypożyczeniu w Pau FC. W barwach tego zespołu wystąpił w szesnastu meczach i zdobył dwie bramki. Piłkarz może występować na kilku pozycjach w ataku.

Zawodnik ma także doświadczenie w młodzieżowych reprezentacjach Francji. Reprezentował kraj w kategoriach od U16 do U19. Jego rozwój przyciąga uwagę wielu czołowych klubów w Europie.

Według doniesień Chelsea wykonała już pierwszy krok w sprawie potencjalnego transferu. Londyński klub może mieć przewagę, ponieważ jego właściciele kontrolują również RC Strasbourg. Sytuację zawodnika obserwują także Bayern Monachium, Paris Saint Germain oraz wcześniej wspomniana FC Barcelona.

Kontrakt Rayane Messiego z francuskim klubem obowiązuje do lata 2030 roku. Na razie nie wiadomo czy Barcelona zdecyduje się na konkretny ruch, ponieważ Chelsea już rozpoczęła działania w sprawie pozyskania młodego skrzydłowego.

