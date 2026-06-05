Flick naciskał na ten transfer! Barcelona już zdecydowała

FC Barcelona interesowała się Andreą Cambiaso. Tymczasem okazuje się, że ten transfer nie dojdzie do skutku. Duma Katalonii zrezygnowała ze starań o obrońcę Juventusu - przekazuje "Mundo Deportivo".

Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Andrea Cambiaso nie wzmocni FC Barcelony. To już pewne

Hansi Flick ostatnio poprosił FC Barcelonę o sprowadzenie nowego lewego obrońcy. Wybór klubu, jak i samego trenera padł na Andreę Cambiaso. Wydawało się, że wkrótce Duma Katalonii rozpocznie negocjacje transferowe z Juventusu. „Mundo Deportivo” jednak zdradza, że do transakcji nie dojdzie. Blaugrana całkowicie zrezygnowała ze starań o pozyskanie reprezentanta Włoch.

Andrea Cambiaso od wielu miesięcy był łączony z FC Barceloną, ale dopiero w ostatnich dniach nastąpił rozwój całej sytuacji. Mistrzowie Hiszpanii jednak skreślili z notesu nazwisko Włocha. Na przeszkodzie w tym transferze mogła stanąć potencjalna kwota wykupu. Juventus zażyczył sobie za swojego gracza aż 50 milionów euro. A taka kwota może stanowić problem Blaugranie.

FC Barcelona jednak nie musi martwić się specjalnie mocno o obsadę lewej obrony. Hansi Flick ma w swojej talii Alejandro Balde, a także Joao Cancelo. Transfer Andrei Cambiaso w zasadzie nie musiał być sprawą priorytetową. Być może w niedalekiej przyszłości Duma Katalonii zgłosi się po Włocha, jeśli tego lata nie dojdzie do jego definitywnego rozstania w Turynem.

Andrea Cambiaso w poprzednim sezonie rozegrał 47 spotkań w koszulce Juventusu. Włoski defensor zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. 26-latek może również pochwalić się pięcioma asystami.