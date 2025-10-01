Barcelona musi zdecydować. Yamal poprosił o wielki transfer

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal prosi o transfer Juliana Alvareza

Barcelona wkrótce będzie musiała sprowadzić do swojego zespołu nowego napastnika. Wszystko bowiem przez fakt, ze umowa Roberta Lewandowskiego z klubem wygasa wraz z końcem sezonu i coraz więcej mówi się o tym, że Polak może odejść z klubu. Zainteresowany ma być AC Milan. To powoduje, że Duma Katalonii rozgląda się za nowym graczem na pozycję numer dziewięć, a swoją prośbę w tej sprawie wystosował już sam Lamine Yamal.

Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Lamine Yamal poprosił Barcelonę o dwa wielkie letnie transfery. Chodzi o sprowadzenie Juliana Alvareza, co uważa za niezbędny ruch dla dalszego rozwoju klubu. Już wcześniej mówiło się o tym, że Argentyńczyk jest numerem jeden na liście życzeń Barcelony. Drugi piłkarz to z kolei powrót do Katalonii Marca Guiu, który również miałby pomóc w linii ataku zespołu Hansiego Flicka.

Julian Alvarez to jedna z największych gwiazd obecnie w europejskim futbolu. 25-letni piłkarz z Atletico Madryt w tym sezonie zdobył już siedem goli oraz zanotował cztery asysty w 11 meczach swojego zespołu. Umowa reprezentanta Argentyny wygasa jednak wraz z końcem czerwca 2030 roku, co powoduje, że będzie trzeba za niego sporo zapłacić. Mówi się nawet o 200 milionach euro, ale z pewnością dołączenie Alvareza do ataku z Yamalem byłoby wielkim ruchem.

