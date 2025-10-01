Flick odzyskał gwiazdę na mecz z PSG. Wielki powrót w Barcelonie

FC Barcelona zmierzy się z Paris Saint-Germain w hicie Ligi Mistrzów. Do kadry po dłuższej przerwie wrócił Alejandro Balde. Biorąc pod uwagę sytuację zdrowotną w klubie, to dobra wiadomość dla kibiców.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Alejandro Balde w kadrze na mecz Barcelona – PSG

FC Barcelona zmagania w fazie ligowej Ligi Mistrzów rozpoczęła od wyjazdowego zwycięstwa z Newcastle (2:1). Biorąc jednak pod uwagę skład z tamtego spotkania aż trzech zawodników nie będzie mogło wystąpić w zbliżającym się hicie z Paris Saint-Germain. W ostatnim czasie kontuzji doznali: Joan Garcia, Raphinha i Fermin Lopez. Ponadto od dłuższego czasu wyłączony z gry pozostaje Gavi.

Ze względu na braki kadrowe Hansi Flick musi umiejętnie rotować składem. Natomiast przed meczem z PSG zarówno on, jak i kibice Dumy Katalonii otrzymali bardzo dobrą wiadomość. Do kadry meczowej wrócił kluczowy piłkarz, który ostatni raz zagrał w sierpniu.

W południe Barcelona ogłosiła kadrę, która weźmie udział w spotkaniu 2. kolejki Ligi Mistrzów. Nieoczekiwanie wśród powołanych znalazł się Alejandro Balde. Lewy obrońca zmagał się przez ostatnie tygodnie z urazem uda, lecz wygląda na to, że wrócił do pełni sił. W tym sezonie ma na swoim koncie tylko 3 spotkania, gdzie łącznie uzbierał 222 minuty. Mimo powrotu nie należy spodziewać się 21-latka w wyjściowej jedenastce. Miejsce na lewej stronie zdaniem hiszpańskich mediów zajmie Gerard Martin.

Skład, jaki Hansi Flick wystawi na mecz z PSG pozostaje dużą zagadką. Media w Hiszpanii nie są zgodne m.in. jeśli chodzi o pozycję napastnika. Część z nich uważa, że zagra Robert Lewandowski, a pozostali, że Ferran Torres. Na pewno w pierwszym składzie znajdzie się Wojciech Szczęsny. Polak wrócił do bramki po tym, jak kontuzji doznał Joan Garcia.