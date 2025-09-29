Barcelona wytypowała cel transferowy. Wielka gwiazda numerem jeden

FC Barcelona wybrała piłkarza, którego będzie chciała sprowadzić latem 2026 roku. Według dziennika Sport ma nim być Julian Alvarez. Transfer będzie zależał od przyszłości Roberta Lewandowskiego.

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Julian Alvarez celem numer jeden dla FC Barcelony

FC Barcelona, choć okno transferowe dopiero co dobiegło końca, pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami. Wygląda na to, że w klubie wytypowali już cel numer jeden na lato 2026 roku. Joan Laporta chce sfinalizować transfer nowego napastnika. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że po zakończeniu sezonu z zespołem pożegna się Robert Lewandowski. Polak ma ważną umowę do czerwca.

Najnowsze informacje ws. dużego transferu Katalończyków przekazał David Bernabeu z dziennika Sport. Jego zdaniem głównym celem na przyszły rok będzie Julian Alvarez. Argentyńczyk na co dzień gra w lidze hiszpańskiej, gdzie broni barw Atletico Madryt.

Barcelona obserwowała Alvareza jeszcze za czasów, gdy ten grał w Manchesterze City. Natomiast wcześniej nie mieli szans, aby go pozyskać. Sytuacja może zmienić się w przyszłym roku, gdy dobiegnie końca umowa Roberta Lewandowskiego. W budżecie zwolni się miejsce na wynagrodzenie, co może ułatwić sfinalizowanie transakcji z udziałem 25-latka.

Kwestia transferu nie zależy jednak tylko i wyłącznie od przyszłości Lewandowskiego. Dużą niewiadomą jest to, czy Barcelona będzie w stanie spełnić żądania finansowe Atletico Madryt. Źródło przekonuje, że Los Colchoneros oczekują minimum 200 milionów euro. Sam piłkarz miałby być otwarty na taki transfer, ponieważ nie ukrywa, że jego idolem jest Leo Messi.

Alvarez podczas pobytu w Atletico rozegrał 64 spotkania, w których zdobył 35 goli i zaliczył 9 asyst.